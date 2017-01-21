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الشيخ الحميري : إزالة المظالم على الجنوبيين واعتماد الشهداء والمقاومة من أولياتنا

الشيخ عبدالقادر بن حسين الحميري
السبت 21 يناير 2017 08:22 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

عقد مجلس أهالي الجنوب لنصرة المظلوم بعدن اجتماعا موسعا بقيادة المجلس وترأسه الشيخ عبدالقادر بن حسين الحميري، بحضور عدد من الشخصيات والحقوقيين والإعلاميين.

وناقش المجتمعون جملة من القضايا والمطالب الحقوقية  والمظلوميات لأهالي الجنوب بشكل عام منها المطالبة باعتماد الشهداء والجرحى في الحرب الأخيرة واعتماد الشهداء والجرحى من الجنوبيين منذ عام 2007م أسوة بثورة الشباب في الشمال.

وطالب الشيخ الحميري باعتماد المقاومة الجنوبية وضمها إلى سلك الجيش والامن وتسوية أوضاع المنقطعين من العمل في السلك العسكري والأمني.

وأضاف الشيخ الحميري في كلمته بالقول: "كما نطالب بتعويض  من تضررت مساكنهم وتهدمت جراء الحرب وتسوية كافة المظالم والمعاناة التي لازال يعاني منها المواطن الجنوبي".. شاكرا كل الجهود التي قام بها الأشقاء الخليجيون الذين قدموا الغالي والنفيس  والدم لنصرة الجنوب وأهله من عبث الانقلابيين.

وحيا الحميري المواقف الشجاعة والمخلصة لفخامة الرئيس هادي وكل المواقف التي قدمها ولا زال يقدمها للبلاد.

 

*من محمد المسيحي


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