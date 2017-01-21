عقد مجلس أهالي الجنوب لنصرة المظلوم بعدن اجتماعا موسعا بقيادة المجلس وترأسه الشيخ عبدالقادر بن حسين الحميري، بحضور عدد من الشخصيات والحقوقيين والإعلاميين.

وناقش المجتمعون جملة من القضايا والمطالب الحقوقية والمظلوميات لأهالي الجنوب بشكل عام منها المطالبة باعتماد الشهداء والجرحى في الحرب الأخيرة واعتماد الشهداء والجرحى من الجنوبيين منذ عام 2007م أسوة بثورة الشباب في الشمال.

وطالب الشيخ الحميري باعتماد المقاومة الجنوبية وضمها إلى سلك الجيش والامن وتسوية أوضاع المنقطعين من العمل في السلك العسكري والأمني.

وأضاف الشيخ الحميري في كلمته بالقول: "كما نطالب بتعويض من تضررت مساكنهم وتهدمت جراء الحرب وتسوية كافة المظالم والمعاناة التي لازال يعاني منها المواطن الجنوبي".. شاكرا كل الجهود التي قام بها الأشقاء الخليجيون الذين قدموا الغالي والنفيس والدم لنصرة الجنوب وأهله من عبث الانقلابيين.

وحيا الحميري المواقف الشجاعة والمخلصة لفخامة الرئيس هادي وكل المواقف التي قدمها ولا زال يقدمها للبلاد.

*من محمد المسيحي

المزيد في أخبار وتقارير الشيخ الحميري : إزالة المظالم على الجنوبيين واعتماد الشهداء والمقاومة من أولياتنا عقد مجلس أهالي الجنوب لنصرة المظلوم بعدن اجتماعا موسعا بقيادة المجلس وترأسه الشيخ عبدالقادر بن حسين الحميري، بحضور عدد من الشخصيات والحقوقيين والإعلاميين. وناقش شيخ قبلي من صعدة: قوات الشرعية تقترب من المعقل الروحي للحوثيين أكد شيخ قبائل خولان عامر، بمحافظة صعدة شمال اليمن، يحيى بن مقيت، أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، (الموالية للحكومة الشرعية)، باتت على مقربة من “المعقل تواصل الجهود في الداخل والمهجر لتصحيح مسار حضرموت الجامع في تطور نوعي لعملية التواصل المستمر والارتباط بين قيادات لجان التشاور لتصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع في الداخل وحضارم المهجر .. تم التواصل يوم السبت 21 يناير بين