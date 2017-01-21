اعلنوا التصعيد والاعتصام السلمي .. المبتعثون في الأردن يناشدون المسؤولين بصرف مخصصاتهم المالية

ناشد الطلاب المبتعثين للدراسات العليا على حساب وزارة الصحة اليمنية والدارسين في المملكة الأردنية الهاشمية القيادة السياسية و رئيس الوزراء سرعة صرف مخصصات الربع الرابع من العام 2016م والربع الاول من العام الجاري ومعالجة اوضاع المبتعثين الذين تم ايقافهم تعسفا قبل انتهاء مدتهم القانونية بمن فيهم المعرقلين في وزارتي الصحة والمالية واعتماد فترة التمديد القانوني لمن اكمل الفترة المقررة بنسبة 25% من فترة الدراسة كلا بحسب تخصصه وحل حزمة المشاكل التي تواجه مبتعثي الدولة متضمنة مبتعثي وزارات الصحة والتعليم العالي والجامعات والجهات الآخرى.

وبحسب بيان صادر عن الطلاب نيابة عن كافة مبتعثي وزارة الصحة في الخارج والبالغ عددهم 250 طبيب فقط طالبوا رئيس الوزراء الدكتور بن دغر بالتوجيه بصرف رواتبهم أسوة بمنتسبي وزارة التعليم العالي.

وأشاد البيان بجهود الحكومة الشرعية وصرفها مستحقات مبتعثي التعليم العالم وطالبوا الحكومة بالنظر إلى مأساة طلاب وزارة الصحة والعمل على صرف رواتبهم.

واشاروا الى انه مع تلكؤ الجهات المعنية وتأخرها في الايفاء بالتزاماتها وعدم صرف المخصصات في الموعد المحدد فقد حق للمبتعثين البدء في الاجراءات التصعيدية للمطالبة بالحقوق ولفت الانظار عبر الاعتصام السلمي.

*من أحمد كنفاني

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