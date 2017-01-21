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في أول ردة فعل.. صالح يتخلى عن الحوثيين ويعلن: لا أتحمل مسئولية أي انهيار عسكري قادم

السبت 21 يناير 2017 06:51 مساءً
عدن الغد/ صنعاء:

في خطاب يعد الأول من نوعه، شن الرئيس اليمني المعزول علي عبدالله صالح، هجوماً مبطناً على جماعة الحوثيين متهماً إياهم بالفشل في إدارة موارد الدولة.

وقال صالح: "الذين يرمون فشلهم وفسادهم على صالح يتناسون بقصد أو بدون قصد، أن علي عبدالله صالح سلّم السلطة طواعية وبإرادته عام 2012م بطرق سلمية وديمقراطية، حرصاً وحقناً لدماء اليمنيين" حد زعمه.

وأضاف أنه سلم اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأعلن صالح إخلاء مسئوليته من أي ملف سواء على المستوى العسكري أو غيره، إلا في إطار ما يتحمله حزبه "المؤتمر الشعبي العام".

حيث قال "أوجه خطابي لأولئك الذين يتغابون، أن علي عبدالله صالح لم يعد مسئولاً عن أي ملف، سواءً كان عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو أمنياً".

وحيّا صالح قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء حزبه (المؤتمر)، بالإضافة الى رفاقه العسكريين والموالين له من ورجال القبائل وحكومة ما تسمى بـ "الإنقاذ"، مؤكداً بأنه سيقف وإياهم في خندق واحد ضد التحالف العربي والقوات الحكومية.

ويقول مهتمون بالشأن المحلي بأن صالح ضاق ذرعاً بالإساءات التي يتلقاها يومياً هو وأنصار حزبه من قبل قيادات وأفراد الملشيات الحوثية، مرجحين بأن غضبه بلغ ذروته بسبب التجاهل الدائم لقناة "اليمن" أو "جريدة الثورة" التي تخضع لسيطرة الحوثيين لعدد من  اللقاءات التي تجري بينه وبين قنوات إخبارية أو دبلوماسيين غربيين، كان آخرهم عضو مجلس العموم البريطاني أندريه ميتشيل.


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في أول ردة فعل.. صالح يتخلى عن الحوثيين ويعلن: لا أتحمل مسئولية أي انهيار عسكري قادم
في خطاب يعد الأول من نوعه، شن الرئيس اليمني المعزول علي عبدالله صالح، هجوماً مبطناً على جماعة الحوثيين متهماً إياهم بالفشل في إدارة موارد الدولة. وقال صالح: "الذين




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