عميد في الجيش الجنوبي يتبنى مبادرة بهدف تنظيم وترتيب قوات الجيش والأمن والمقاومة الجنوبية ودمجها في إطار مؤسسي واحد

تبنى عميد في الجيش الجنوبي مبادرة تهدف إلى تنظيم وترتيب قوات الجيش والأمن والمقاومة الجنوبية ودمجها في إطار مؤسسي واحد لتوطيد النظام والقانون وتعزيز بناء المؤسسات الجنوبية في العاصمة عدن .

وقال العميد احمد عمر محمد أن من اهداف المبادرة معالجة المخاطر والتجاوزات الموجودة حالياً في صفوف افراد الجيش والأمن والمقاومة الجنوبية, مؤكدا بأن المبادرة تم توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف هيكلة وحدات الجيش والأمن على ان يكون افرادها وضباطها من جميع أبناء الجنوب وعدم تجمع أبناء منطقة أو محافظة في أي تشكيل عسكري.

واضاف العميد احمد عمر أنه وضع جملة من النقاط في المبادرة التي قال انها ستسهم في توطيد النظام والقانون وتعزز من بناء مؤسسات الدولة.

وأكد إن أولى أولويات المبادرة التي قال انها ستسهم في توطيد النظام والقانون هي :

أولاً. يتم هيكلة كل التشكيلات المسلحة في العاصمة عدن على ان يكون افرادها وضباطها من جميع أبناء الجنوب وعدم تجمع ابناء منطقة أو محافظة في أي تشكيل عسكري.

ثانياً. تجميع كل الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في مكان واحد تحت إشراف من يتفق عليه من قبل قيادة المقاومة الجنوبية وقيادة محافظة عدن، على طريق توزيعه على التشكيلات والوحدات العسكرية التي سيتم تشكيلها.

ثالثاً. تشكيل وحدات للطوارئ تابعة للأمن في عدن، مهامها تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة.

رابعاً. تشكيل وحدات لحراسة المنشئات الحكومية والمصالح التجارية والمالية والاقتصادية للمواطنين وكذا لنقاط التفتيش في الأماكن التي يحددها القائد المعين.

خامساً. تشكيل وحدات للشرطة العسكرية مهامها حراسة الوفود والشخصيات الرسمية الزائرة لعدن ورديفه لكتيبة الحراسات والتنسيق معها في المهام المشتركة.

سادساً. تشكيل مجلس عسكري من المقاومة الجنوبية والحراك السلمي الجنوبي يشرف على كل هذه التشكيلات العسكرية.

سابعاً. إفراغ العاصمة عدن من الالويه والوحدات العسكرية التابعة للجيش.

ثامناً. ترقيم المقاومة العسكرية التي ستكون ضمن التشكيلات المسلحة المذكورة أعلاه.

تاسعاً. تشكيل محاكم عسكرية مؤقتة تبث في القضايا الخاصة بأمن واستقرار البلاد، مع تفعيل عمل النيابة وتشجيع المحامين للقيام بمهامهم الرئيسية في حماية الحق للمواطن والدولة معا.

عاشراً. منع المصطلحات العسكرية المكتسبة بعد الوحدة المشؤومة وذلك للتشكيلات العسكرية الجنوبية وكذا مصطلحات التخاطب العسكري فيما بين أفراد وضباط هذه الوحدات وفي المراسلات الإدارية والعملياتيه.

الحادي عشر. إيجاد ملابس عسكرية لكل وحده عسكرية تبين ماهية ونوع هذه الوحدة العسكرية ومهامها، حتى لا تكون هناك عشوائية أو التخلي من المسؤولية عند حدوث أي طارئ عسكري أو أمني.

اخيراً نتمنى من قيادات الجنوب في السلطات المحلية والعسكرية والأمنية والمقاومة الجنوبية الاستجابة لهذه المبادرة التي تمثل أولويات هامة والتي ستسهم في توطيد النظام والقانون, وتقوي من اللحمة الجنوبية وقطع دابر دعاة المناطقية.

*من كمال الجعدني

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