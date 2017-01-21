فند مزاعم إعلامية.. محام جنوبي: ناقشنا مع رئيس الحكومة خطة تفعيل القضاء والنيابة واقسام الشرطة

قال محام جنوبي انه ناقش مع رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر خطة تفعيل أجهزة القضاء والنيابة وإعادة تفعيل اقسام الشرطة ومعالجة قضايا المقاومة الجنوبية وقرار دمجها في الجيش والأمن.

وأكد المحامي فتحي الزيدي ان ما نشر من مزاعم إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي من ان قيادة الائتلاف تقدمت للحكومة باوراق خاصة بالمحامي فواز العويضاني، لا أساس لها من الصحة".. مؤكدا انه لم يأخذ أي كشوفات او تقارير للحكومة، وكل ما تم مناقشته مع رئيس الحكومة (كان شفويا) ومذكرة رسمية من قيادة الإئتلاف وذتم مناقشة عدد من القضايا من بينها خطة تفعيل القضاء والنيابات وسرعة النظر في قضايا المعتقلين والمخفيين قسرا، وكذا السجون الخاصة وغير القانونية.

وأكد ان ائتلاف المقاومة الجنوبية اقتصر على الدعم والحشد والتحضير والتسهيل، لهذه الوقفة الاحتجاجية فقط.

وذكر ان رئيس الحكومة احمد بن دغر احالهم الى رئيس مجلس القضاء الأعلى لمتابعة وزير العدل والمحامي العام الأول القائم باعمال النائب العام القاضي جمال عمر.

وقد اتفقنا مع المحامي الأول القاضي جمال عمر وشرحنا له قضايا الانتهاكات الحاصلة في عدن، وابرزها قضايا الاعتقال والحبس بدون تهم او مسوغ قانون.

وقد طلب مننا تقديم كل الشكاوى الخاصة باسر المعتقلين يذكر فيه معلومات كاملة عن المعتقل، كما اتفقنا معه على لقاءات قادمة لمتابعة قضايا الانتهاكات في عدن.

وشكر المحامي في ختام تصريحه قيادة الائتلاف على كل ما قدمته من دعم وتسهيل لنا.