السعودية تؤكد صعوبة افتتاح مطار صنعاء الدولي نتيجة المعارك الدائرة بالقرب منه
السبت 21 يناير 2017 04:58 مساءً
عدن الغد/ الرياض/ خاص:
عدن الغد/ الرياض/ خاص:
في أول تصريح رسمي سعودي بخصوص الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي، وعودة الرحلات الجوية.
حيث صرح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي صعبة الاستئناف حالياً.
وقال الجبير أثناء لقائه بالمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، إن الجيش الوطني يخوض حاليا معارك عسكرية قرب مطار صنعاء الدولي.
وكانت مليشيا الحوثي اشترطت إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية المدنية والتجارية مقابل الدخول في مفاوضات مع الحكومة الشرعية.
وكان الحوثيين الانقلابيين امتنعوا أمس عن استقبال المبعوث الأممي، مطالبين أولا برفع الحظر عن مطار صنعاء، قبل الدخول بأي مناقشات حتى الاستجابة لمطالبهم.
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