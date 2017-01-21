قال شاهد عيان بمدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز شمال اليمن ان العشرات من الاسر غادرت المدينة يوم السبت عقب اقتراب القوات الجنوبية من المدينة .

وقال الشاهد لمحرر"عدن الغد" عبر الهاتف ان الاسر شوهدت على متن عدد من الشاحنات وهي تغادر في اتجاهين احدهما صوب محافظة الحديدة واخر صوب محافظة تعز .

وباتت قوات من الجيش والمقاومة الجنوبية تقترب من السيطرة على مدينة المخا الساحلية الواقعة على ساحل البحر الاحمر .

المزيد في أخبار وتقارير الأحمدي : الحديث عن انتصارات الجنوبيين وفشل الشماليين وهم يجب التوقف عنه قال الناطق السابق باسم المقاومة الشعبية في عدن علي الأحمدي ان الحديث عن انتصارات الجنوبيين وفشل الشماليين في المعارك الدائرة في اليمن حاليا وهم يجب التوقف ترديده صدور قرارين جمهوريين بتعيين قائدين للمنطقة الثالثة واللواء الثالث حزم صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن احمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 مشاه ويرقى شاهد : العشرات من الاسر بدأت النزوح من مدينة المخا مع اقتراب القوات الجنوبية منها قال شاهد عيان بمدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز شمال اليمن ان العشرات من الاسر غادرت المدينة يوم السبت عقب اقتراب القوات الجنوبية من المدينة . وقال الشاهد لمحرر"عدن