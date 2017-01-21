شاهد : العشرات من الاسر بدأت النزوح من مدينة المخا مع اقتراب القوات الجنوبية منها
السبت 21 يناير 2017 03:38 مساءً
المخأ((عدن الغد)) خاص:
المخأ((عدن الغد)) خاص:
قال شاهد عيان بمدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز شمال اليمن ان العشرات من الاسر غادرت المدينة يوم السبت عقب اقتراب القوات الجنوبية من المدينة .
وقال الشاهد لمحرر"عدن الغد" عبر الهاتف ان الاسر شوهدت على متن عدد من الشاحنات وهي تغادر في اتجاهين احدهما صوب محافظة الحديدة واخر صوب محافظة تعز .
وباتت قوات من الجيش والمقاومة الجنوبية تقترب من السيطرة على مدينة المخا الساحلية الواقعة على ساحل البحر الاحمر .
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