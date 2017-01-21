صحيفة تابعة لـلمخلوع صالح تعترف بهزيمة قوات الانقلاب في باب المندب
السبت 21 يناير 2017 03:37 مساءً
عدن الغد/ صنعاء:
عدن الغد/ صنعاء:
في اعتراف ضمني عن مستوى الانكسارات الكبيرة التي لحقت بقوات صالح والحوثي، تحدثت تابعة لحزب صالح عن ما سمته بـ"انسحابات تكتيكية" لقوات الانقلاب في سواحل البحر الأحمر.
وقالت صحيفة (اليمن اليوم) التابعة لصالح، أن قوات الحرس الموالية للأخير نفذت تراجعاً تكتيكياً إلى "الجبال الأكثر تحصيناً لإبطال مفعول الغارات الجوية وصواريخ السفن الحربية في مياه البحر الأحمر".
وكان المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة، محمد النقيب، أعلن أن وحدات الجيش الموالية للرئيس هادي باتت على مقربة من مدينة المخا، بعد أن أصبحت على بعد خمسة كيلومترات فقط من محيطها.
وخلفت الحملة العسكرية الواسعة التي اطلقنها قوات هادي مطلع الاسبوع لاستعادة مدن الساحل الغربي، عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات عسكرية بارزة من الجانبين.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها