صحيفة تابعة لـلمخلوع صالح تعترف بهزيمة قوات الانقلاب في باب المندب

في اعتراف ضمني عن مستوى الانكسارات الكبيرة التي لحقت بقوات صالح والحوثي، تحدثت تابعة لحزب صالح عن ما سمته بـ"انسحابات تكتيكية" لقوات الانقلاب في سواحل البحر الأحمر.

وقالت صحيفة (اليمن اليوم) التابعة لصالح، أن قوات الحرس الموالية للأخير نفذت تراجعاً تكتيكياً إلى "الجبال الأكثر تحصيناً لإبطال مفعول الغارات الجوية وصواريخ السفن الحربية في مياه البحر الأحمر".

وكان المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية ‏الرابعة، محمد النقيب، أعلن أن ‏وحدات الجيش الموالية للرئيس هادي باتت على مقربة من مدينة ‏المخا، بعد أن أصبحت على بعد خمسة كيلو‏مترات فقط من محيطها.

وخلفت الحملة العسكرية الواسعة التي اطلقنها قوات هادي مطلع الاسبوع لاستعادة مدن الساحل الغربي، عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات عسكرية بارزة من الجانبين.

المزيد في أخبار وتقارير الأحمدي : الحديث عن انتصارات الجنوبيين وفشل الشماليين وهم يجب التوقف عنه قال الناطق السابق باسم المقاومة الشعبية في عدن علي الأحمدي ان الحديث عن انتصارات الجنوبيين وفشل الشماليين في المعارك الدائرة في اليمن حاليا وهم يجب التوقف ترديده صدور قرارين جمهوريين بتعيين قائدين للمنطقة الثالثة واللواء الثالث حزم صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن احمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 مشاه ويرقى شاهد : العشرات من الاسر بدأت النزوح من مدينة المخا مع اقتراب القوات الجنوبية منها قال شاهد عيان بمدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز شمال اليمن ان العشرات من الاسر غادرت المدينة يوم السبت عقب اقتراب القوات الجنوبية من المدينة . وقال الشاهد لمحرر"عدن