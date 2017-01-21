أمين محلي دارسعد يتفقد جرحى المقاومة ويلتقي السفير مارم بالقاهرة
عدن/ محمدياسين
التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية دارسعد عبدالمنعم العبد ؛ أمس ؛ سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية ؛ الدكتور محمد مارم ، وأطلعه خلال اللقاء على إحتياجات جرحى المقاومة الجنوبية بالمديرية والذين يتلقون العلاج حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة .
وخلال اللقاء أشاد السفير بالتضحيات التي قدمها أبطال المقاومة بالمديرية وتعهد بمتابعة وتسهيل إجراءات علاج الجرحى في مستشفيات العاصمة المصرية ، ووجه الأمين العام بنقل تحياته لمدير عام المديرية محمد عبدالكريم جباري ؛ شاكراً جهوده في تحسين أوضاعها ، كما وجه بنقل تحياته لأبطال المقاومة بالمديرية وعلى رأسهم القائد الفذ أمجد خالد ؛ والقائد محمد البوكري .
وكان الأمين العام لمحلي دارسعد ؛ عبدالمنعم العبد ، قد قام خلال تواجده يالعاصمة المصرية القاهرة بزيارات تفقدية لجرحى المقاومة الجنوبية بالمديرية إطلع خلالها على أوضاعهم بهدف متابعة إجراءات علاجهم لدى الجهات المختصة في الدولة .
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