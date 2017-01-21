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ثلاثة قتلى في صفوف المليشيات في معارك التبة الحمراء بكرش

السبت 21 يناير 2017 12:24 مساءً
كرش((عدن الغد)) خاص:

أفادت مصادر ميدانية في المقاومة الجنوبية أن ثلاثة عناصر في صفوف المليشيات لقوا حتفهم ظهر اليوم اثناء معارك استعادة التبة الحمراء من قبضة المليشيات.

يذكر أن التبة الحمراء سقطت في قبضة المليشيات صباح يوم أمس بعد معارك عنيفة دارت رحاها بين المقاومة الجنوبية والمليشيات تمكنت المليشيات من خلالها بالسيطرة على موقع التبة الحمراء.

وفي السياق ذاته أفاد القيادي الميداني في المقاومة الجنوبية حبيب احمد سالم أن ما أدلى به الناطق الرسمي للمنطقة الرابعة محمد النقيب حول عدم تمكن المليشيات من السيطرة على التبة الحمراء غير صحيح .


وأضاف أننا من الميدان نؤكد سقوط موقع التبة الحمراء في قبضة المليشيات صباح الجمعة وأن الانتصارات الإعلامية التي يتحدث بها البعض لا أساس لها من الصحة ولابد من الوقوف على حقيقة مايجري ونقله كما هو .

*من أكرم العزبي


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