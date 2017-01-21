في ابرز تطور للصراع بحضرموت ..بن بريك يصل إلى سيئون وحكومة هادي ترسل بن جباري

وصل صباح يوم السبت إلى مدينة سيئون بحضرموت محافظ المحافظة احمد سعيد بن بريك في زيارة هي الاولى للرجل منذ توليته منصب محافظ حضرموت .

وقال مصدر محلي لعدن الغد ان بن بريك وصل إلى مدينة سيئون والتقى بمسئولين .

وجأت هذه الزيارة عقب عدة أيام من حديث لنية الحكومة الشرعية اعلن محافظة منفصلة في وادي حضرموت .

وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان نائب رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية عبدالعزيز بن جباري سيصل إلى سيئون يوم في زيارة مماثلة قادمة من مأرب .

وتعكس هذه التطورات حالة من التنافس بين السلطة المحلية بحضرموت ومسئولي الحكومة الشرعية بحضرموت والتي تصاعدت مؤخرا .

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