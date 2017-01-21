في ابرز تطور للصراع بحضرموت ..بن بريك يصل إلى سيئون وحكومة هادي ترسل بن جباري
السبت 21 يناير 2017 11:43 صباحاً
سيئون ((عدن الغد)) خاص:
سيئون ((عدن الغد)) خاص:
وصل صباح يوم السبت إلى مدينة سيئون بحضرموت محافظ المحافظة احمد سعيد بن بريك في زيارة هي الاولى للرجل منذ توليته منصب محافظ حضرموت .
وقال مصدر محلي لعدن الغد ان بن بريك وصل إلى مدينة سيئون والتقى بمسئولين .
وجأت هذه الزيارة عقب عدة أيام من حديث لنية الحكومة الشرعية اعلن محافظة منفصلة في وادي حضرموت .
وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان نائب رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية عبدالعزيز بن جباري سيصل إلى سيئون يوم في زيارة مماثلة قادمة من مأرب .
وتعكس هذه التطورات حالة من التنافس بين السلطة المحلية بحضرموت ومسئولي الحكومة الشرعية بحضرموت والتي تصاعدت مؤخرا .
تعليقات القراء
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[1] كل شر يحيق بحضرموت سببه مشايخ ال الكثيري
السبت 21 يناير 2017
بوحسين | حضرموت - المكلا
هولاء ال الكثيري ومنهم وكيل الوادي خناجر ال الاحمر في حضرموت ، وسبب حقد ال الكثيري هو انهاء حكم سلطنتهم في الوادي عام 67 وقيام دول الجنوب ، والان يحنون الى ارجاع امجاد اجدادهم البائده الزائله وهذا نتيجة ظلمهم واستكبارهم وعنصريتهم الى الان يتعالون على ابناء الوادي من غير ربعهم ، وسيفشلون ومن وراءهم الاصلاح و الجنرال الاحمر و ابناء الاحمر في فصل حضرموت كما فشل سلفهم المخلوع
241298
[2] لن يتروكم تبنو دولتكم
السبت 21 يناير 2017
عمر علي | عدن
أن الشمالين لن يتركو الجنوب لحاله ينعم بخيراته ووحدته . على السياسين الجنوبين ترتيب البيت من الداخل وبناء الجيش والأمن والمؤسسات وبمساعدة الأشقاء من دول الجوار .. أن الوحدة مع هولاء القوم معناها أنتحارلشعب الجنوب بأكمله .
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