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في ابرز تطور للصراع بحضرموت ..بن بريك يصل إلى سيئون وحكومة هادي ترسل بن جباري

السبت 21 يناير 2017 11:43 صباحاً
سيئون ((عدن الغد)) خاص:

وصل صباح يوم السبت إلى مدينة سيئون بحضرموت محافظ المحافظة احمد سعيد بن بريك في زيارة هي الاولى للرجل منذ توليته منصب محافظ حضرموت .

وقال مصدر محلي لعدن الغد ان بن بريك وصل إلى مدينة سيئون والتقى بمسئولين .

وجأت هذه الزيارة عقب عدة أيام من حديث لنية الحكومة الشرعية اعلن محافظة منفصلة في وادي حضرموت .

وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان نائب رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية عبدالعزيز بن جباري سيصل إلى سيئون يوم في زيارة مماثلة قادمة من مأرب .

وتعكس هذه التطورات حالة من التنافس بين السلطة المحلية بحضرموت ومسئولي الحكومة الشرعية بحضرموت والتي تصاعدت مؤخرا .


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في ابرز تطور للصراع بحضرموت ..بن بريك يصل إلى سيئون وحكومة هادي ترسل بن جباري
وصل صباح يوم السبت إلى مدينة سيئون بحضرموت محافظ المحافظة احمد سعيد بن بريك في زيارة هي الاولى للرجل منذ توليته منصب محافظ حضرموت . وقال مصدر محلي لعدن الغد ان بن


تعليقات القراء
241298
[1] كل شر يحيق بحضرموت سببه مشايخ ال الكثيري
السبت 21 يناير 2017
بوحسين | حضرموت - المكلا
هولاء ال الكثيري ومنهم وكيل الوادي خناجر ال الاحمر في حضرموت ، وسبب حقد ال الكثيري هو انهاء حكم سلطنتهم في الوادي عام 67 وقيام دول الجنوب ، والان يحنون الى ارجاع امجاد اجدادهم البائده الزائله وهذا نتيجة ظلمهم واستكبارهم وعنصريتهم الى الان يتعالون على ابناء الوادي من غير ربعهم ، وسيفشلون ومن وراءهم الاصلاح و الجنرال الاحمر و ابناء الاحمر في فصل حضرموت كما فشل سلفهم المخلوع

241298
[2] لن يتروكم تبنو دولتكم
السبت 21 يناير 2017
عمر علي | عدن
أن الشمالين لن يتركو الجنوب لحاله ينعم بخيراته ووحدته . على السياسين الجنوبين ترتيب البيت من الداخل وبناء الجيش والأمن والمؤسسات وبمساعدة الأشقاء من دول الجوار .. أن الوحدة مع هولاء القوم معناها أنتحارلشعب الجنوب بأكمله .



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