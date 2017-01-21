79 قتيلاً حوثياً.. الانقلابيون يتساقطون
السبت 21 يناير 2017 10:03 صباحاً
/ عدن الغد / أ ف ب /
/ عدن الغد / أ ف ب /
أكدت مصارد عسكرية يمنية أمس (الجمعة) مقتل 29 من الانقلابيين بضربات التحالف العربي على مواقعهم في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت المصادر أن نحو 20 آخرين أصيبوا بجروح جراء الغارات التي استهدفت معسكرات للمتمردين ومخازن للسلاح وشاحنة محملة بالأسلحة في عدة مناطق من الحديدة.
في غضون ذلك، قتل 50 عنصرا متسللا من الانقلابيين في عمليات استباقية نفذتها القوات المرابطة على طول الشريط الحدودي قرب الطوال والموسم أمس الأول.
وأطلقت المدفعية السعودية بمساندة من طائرات أباتشي قذائف نحو المتسللين وتدمير آلياتهم وذخائرهم. كما دمر الطيران الحربي مستودعا للذخيرة في أحد المواقع قبالة منفذ الطوال
تعليقات القراء
241285
[1] هذا مصيرهم الحتمي لكن المخلوع ومن حوله همهم فقط ادامة العمليات و اطالة امد الحرب لالحاق اكبر ضرر في الداخل والخليج
السبت 21 يناير 2017
بوحسين | حضرموت
ولكن نهايتهم محسومة
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