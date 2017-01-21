أكدت مصارد عسكرية يمنية أمس (الجمعة) مقتل 29 من الانقلابيين بضربات التحالف العربي على مواقعهم في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت المصادر أن نحو 20 آخرين أصيبوا بجروح جراء الغارات التي استهدفت معسكرات للمتمردين ومخازن للسلاح وشاحنة محملة بالأسلحة في عدة مناطق من الحديدة.



في غضون ذلك، قتل 50 عنصرا متسللا من الانقلابيين في عمليات استباقية نفذتها القوات المرابطة على طول الشريط الحدودي قرب الطوال والموسم أمس الأول.



وأطلقت المدفعية السعودية بمساندة من طائرات أباتشي قذائف نحو المتسللين وتدمير آلياتهم وذخائرهم. كما دمر الطيران الحربي مستودعا للذخيرة في أحد المواقع قبالة منفذ الطوال

المزيد في أخبار وتقارير 79 قتيلاً حوثياً.. الانقلابيون يتساقطون أكدت مصارد عسكرية يمنية أمس (الجمعة) مقتل 29 من الانقلابيين بضربات التحالف العربي على مواقعهم في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الشرعية تطهّر طريق المخا من ألغام الحوثي قتل عشرات الانقلابيين في اليمن أمس ضمن عمليات «الرمح الذهبي» التي تنفذها قوات الشرعية بإسناد كبير من دولة الإمارات. وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» قوات الشرعية تمشط مناطق جنوب شرق المخا تمهيداً لاقتحامها قتلت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة 29 من المتمردين الحوثيين وحلفائهم في غارات شنتها على مواقعهم في محافظة الحديدة المطلة على البحر

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