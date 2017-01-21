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أخبار وتقارير

الشرعية تطهّر طريق المخا من ألغام الحوثي

السبت 21 يناير 2017 09:56 صباحاً
/ عدن الغد / البيان /

قتل عشرات الانقلابيين في اليمن أمس ضمن عمليات «الرمح الذهبي» التي تنفذها قوات الشرعية بإسناد كبير من دولة الإمارات.

 

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن القوات المسلحة اليمنية قتلت العشرات وأسرت آخرين من الحوثيين وحلفائهم في طريق تقدمها نحو ميناء المخا حتى باتت على بعد خمسة كيلومترات من الميناء الاستراتيجي من جهة الساحل، فيما تواصل وحدات أخرى عن طريق المنطقة الجبلية في مديرية الوازعية التقدم.

 

وتسارعت وتيرة التقدم نتيجة تطهير حقول الألغام التي زرعها الانقلابيون على طول الطريق المؤدي إلى المخا من منطقتي الجديد والكدحة.

 

 في محافظة شبوة أعلنت قوات الشرعية أن 80 في المئة من المواقع التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين في بيحان أصبحت محررة، مؤكدة أن ميليشيات الحوثي وصالح فقدت قدرتها على خوض قتال مباشر خارج تحصيناتها الأخيرة التي أغلقتها على قناصيها وأحاطتها بالألغام بعد إحكام الجيش اليمني السيطرة على جبل الساق.


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