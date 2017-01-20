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معارك شرسة على مشارف المخأ وسقوط أربعة شهداء من المقاومة الشعبية

المقاومة والجيش بالقرب من المخا
الجمعة 20 يناير 2017 09:26 مساءً
المخا (عدن الغد)خاص:

دارت ظهر اليوم الجمعة  معارك شرسة بين المليشيات الانقلابية ،والمقاومة الشعبية  والجيش الوطني والتابع لألوية  الحزم  وعدد من  كتائب الرمح الذهبي بقيادة اللواء هيثم قاسم طاهر فقد شنت قوات الرمح الذهبي هجوما قويا وشرسا على المليشيات الانقلابية  وقد شوهد فرار جماعي لدى العناصر الانقلابية  وترك مواقعهم وأسلحتهم ليغنمها ابطال الرمح الذهبي.

 

 واكد مصدر ميداني ان المواجهات اسفرت عن اربعة شهدا وقد تحصلت "عدن الغد" على اسما  الشهداء وهم:

- عبدالله مشبح الحسني

- محمد صالح  حيدره قاهر

- محمد سالم الزامكي

- عبدالناصر علي سعيد السعيبي

حيث ظهر قناص حوثي اثنا المواجهات التي دارت هناك ليطلق عليهم النار ويسقطهم شهداء في الحال.

 

 وقد تمكنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني من السيطرة على الجهة الجنوبية ،لعبور الخط المؤدي للدخول للمخا والسيطرة الكاملة على  المدينة .

 

 واكد المصدر ذاته ان المعارك التي شهدها ظهر يوم الجمعة قد تمكن من خلالها ابطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني التابع لكتيبة سلمان الحزم  من التمركز في المواقع التي كان تحت سيطرت المليشيات الانقلابية ، وادت تلك المواجهات الشرسة الى مصرع العشرات من مليشيات الحوثي و صالح ،

 

 

 

 

*من ميثاق عبده سعيد الصبيحي 


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