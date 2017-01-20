قيادية إصلاحية: الأحمر وصالح يعيقان تحرير تعز

شنت القيادية الإصلاحية البارزة ألفت الدبعي هجوما حادا على الجنرال الإصلاحي علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني واتهمه بانه يعيق معركة تحرير مدينة تعز، الواقعة في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت الدبعي في تصريحات صحافية الجمعة " إن هناك طرفين في تعز أحدهما (المخلوع صالح )يتشبث في ابقاء تعز تحت رحمته وسيطرته...والآخر (علي محسن ) يعيق تحريرها لحسابات ضيقة بمصالحه ومصالح افراد يتبعونه في تعز" .

وذكرت " أن الانتصار في تعز لقوى الشرعية والمقاومة المخلصة والمضحية في كافة جبهات المقاومة مرهون بالانتصار على أدوات هاذين الفريقين ومقاومة العبث الذي يعبثونه في تعز وبتضحيات الشهداء والمناضلين".

وأكدت ان " نقطة بداية التحرير الحقيقية لقوى الشرعية يكمن في الانتصار على أدوات علي محسن الفاسده في تعز،لأن ذلك هو ما سوف يصيب أدوات صالح في مقتل نهائي ويهزم مليشيات الحوثي ومشروعها الاستحواذي ..ويكسب كافة قوى الشرعية قوة وتوحد في صغوفها يدفعها باتجاه التحرير النهائي لتعز ".

وخاطبت الدبعي التي تقيم في العاصمة عدن التعزيين " لا تخذلوا تضحيات المخلصين وصمودهم في كافة الجبهات فيخذلكم الله والناس اجمعين، لا تنسوا الانتصار الحقيقي هو الانتصار الذي يبدأ بتحرير الذات !؟".

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