قائد المنطقة العسكرية الأولى : حريصون على أمن واستقرار الوادي والصحراء والأقاليم المخرج الوحيد للوضع في البلد

قال اللواء الركن صالح محمد طيمس قائد المنطقة العسكرية الأولى أن أمن واستقرار مناطق وادي حضرموت والصحراء أولوية تحرص قيادة المنطقة على تحقيقها داعيا في لقاء خاص في ضيافة الشيخ عوض سالم بن منيف الجابري بمديرية ساه اليوم الجمعة المشايخ وأعيان الوادي والصحراء للتعاون مع السلطات بما يعزز الأمن والأمان والاستقرار .

وأضاف طيمس أن الظروف التي تمر بها البلاد قاسية وهو ما يتطلب مزيدا من التظافر مؤكدا على أهمية نبذ الشراذم الإرهابية ومحاربتها والوقوف ضد أعمالها التخريبية .

وأشار قائد المنطقة العسكرية الأولى إلى أن المخرج الوحيد للوضع الحالي هو التمسك بالأقاليم مضيفاً أن مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن هي الخطوط الرئيسة التي يجب المضي خلفها على اعتبارها خطوط عامة لسياسة الدولة الشرعية .

وثمن اللواء طيمس مواقف دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن معتبرا عاصفة الحزم التي اختلط فيها الدم اليمني بدماء دول التحالف منقذا حقيقيا للبلاد .

ولفت قائد المنطقة العسكرية الأولى إلى هناك أخطاء موجودة ولكن من الخطاء معالجتها بالخطاء حيث أن وضع الدولة وظروفها الصعبة عوائق في الظرف الراهن وان وجود الدولة أفضل من اللا دولة لأن البديل سيكون الميليشيات والفوضى مشيرا إلى أن هناك إجراءات للعمل مع بعض للم شمل الوادي والصحراء وحضرموت الساحل .

وكان الشيخ عوض سالم بن منيف الجابري قد رحب في مستهل اللقاء بقائد المنطقة العسكرية الأولى مؤكداً على أهمية العمل سوياً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والتعاون لما فيه المصلحة العامة .

قائد قوات التحالف العربي بوادي حضرموت أبو متعب أعرب عن شكره وتقديره للشيخ عوض بن منيف لكرم الضيافة مؤكداً أن دول التحالف تحرص على الحفاظ على أمن واستقرار الوادي والصحراء انطلاقا من روابط الأخوة والدين ولن يمس الوادي والصحراء أي شر بإذن الله .

الشيخ عبد الله صالح الكثيري : حضرموت واحدة وهذه أبرز نتائج زيارتنا للمملكة العربية السعودية

في اللقاء تحدث رئيس مرجعية حلف حضرموت الوادي الشيخ عبد الله صالح الكثيري داعياً إلى لم الشمل والتماسك خصوصاً في هذه الظروف لمواجهة الصعاب الكبيرة التي تحيط بالمنطقة من كل اتجاه .



وقال الشيخ الكثيري أن حضرموت واحدة وستظل واحدة ساحلا وواديا مطالبا المسؤلين في المحافظة بالنظر للوادي وإيلاه اهتمام مماثل أسوة بساحل حضرموت وان الوادي جزء مهم مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة للمحافظ لوادي حضرموت الأسبوع القادم .

واعتبر رئيس مرجعية حلف حضرموت الوادي أن عاصفة الحزم جاءت منقذة لأهل هذه البلاد التي تعتبر جزء لا يتجزاء من أهل الخليج فالقواسم المشتركة كثيرة مطالبا بتعزيزها واعطاءها حقها من التلاحم لتعطي ثمارها وتعلو هذه البلاد لموقعها الصحيح .

وقال الشيخ الكثيري أن الوقفة الكبيرة التي قادها رجل الأمة ورجل المواقف العظيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد نجني ثمارها اليوم وأضاف : " نحن واثقون أن الرجال لديهم القدرة وان الوقت للعمل فنحن اليوم في أمس الحاجة لرص الصفوف لتحمل التبعات الجسام .

وكشف رئيس مرجعية حلف حضرموت الوادي عن أبرز نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية ضمن وفود من أقليمي عدن وحضرموت حيث دارات عدد من اللقاءات والاجتماعات التي وصفها بالطيبة وطرحت خلالها كل المطالب خصوصاً فيما يتعلق بالأمن والاستقرار .

وأوضح الكثيري أنه تم التفاهم على نقاط أساسية ومحددة لتعزيز الأمن والاستقرار والعديد من المطالب الأخرى التي رفعت في مذكرة خاصة وسلمت ﻷعلى الجهات في الحكومة السعودية وهي اليوم محل الدراسة بعناية كاملة وسيتم تحقيقها قريبا بإذن الله .

وأشار الشيخ عبد الله صالح الكثيري إلى أن هناك استجابة كاملة من كل الجهات المسؤلة بالمملكة العربية السعودية وتفهم لكافة القضايا المطروحة وهناك وعودا صادقة لتحقيقها وعمل جاد لسد الكثير من الثغرات والنواقص التي يحتاجها المواطن في حضرموت الساحل والوادي .

وعن لقاءه بفخامة رئيس الجمهورية نوه الكثيري إلى أن الرئيس مهتم كثيرا بإقامة الأقاليم على اعتبارها المخرج الآمن للبلد مطالبا إياه بإعلان الأقاليم كي يتم العمل بشكل رسمي مع ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لعمل الأقليم .

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