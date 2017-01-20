القوات الجنوبية تتقدم في المخأ واستشهاد اربعة
الجمعة 20 يناير 2017 09:07 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
تواصل القوات الجنوبية التقدم ناحية تحرير ميناء المخأ الاستراتيجي على شريط ساحل البحر الاحمر، فيما اعلنت القوات استشهاد اربعة من مقاتليها في معارك مع الانقلابيين.
وقالت المصادر لمحرر (عدن الغد) ان اربعة من مقاتلي القوات الجنوبية استشهدوا خلال المعارك مع الانقلابين لتحرير المخأ".
وذكرت المصادر " ان الشهداء هم عبدالناصر علي سعيد، محمد صالح حيدر قاهر، عبدالله مشبح الحسني، محمد سالم علي الزامكي.
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