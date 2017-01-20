قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الجنوبية تكسر هجوماً على التبة الحمراء بكرش ، وقائد عسكري رفيع يقود المعركة

من المعركة في كرش

كسرت قوات الجيش الوطني في منطقة كرش محافظة لحج اليوم هجوماً عنيفاً شنته مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية على مواقعها

وصرح الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب أن المليشيات الإنقلابية دفعت بتعزيزات كبيرة نحو منطقة الحويمي الفاصلة بين الطرفين لمحاولة التقدم والسيطرة على التبة الحمراء ، مؤكداً تكبد المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الهجوم الذي مايزال مستمراً حتى اللحظة.

وكشف النقيب ان اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة يقود بنفسه عملية كسر الهجوم ، مضيفاً ان تعزيزات كبيرة من المنطقة العسكرية الرابعة تم الدفع بها في المعركة لتأمين التبة الحمراء واستعادة الحويمي.

وأشار ناطق المنطقة العسكرية الرابعة أن هجوم الإنقلابيين على التبة الحمراء يأتي لتغطية خسائرهم الكبيرة في المخا وبقية الجبهات وإيهام أنصارهم انهم مايزالون يملكون موقف المبادرة بالهجوم نافيا ما تناولته بعض وسائل الاعلام عن سقوط مواقع عسكرية بيد الحوثيين مؤكدا ان الجيش والمقاومة يسيطران على جميع مواقع التماس ويخوضون معارك شرسة دفاعية وهجومية على عدة محاور

ويعد موقع التبة الحمراء من المواقع الإستراتيجية التي حاول الإنقلابيون أكثر من مرة السيطرة عليها لإشرافها على كرش من الجهة الجنوبية ومناطق الشريجة والراهدة التي يتحصنون فيها من الجهة الشمالية .

* من عبدالعزيز بادراس