وكيل وزارة الإعلام ايمن محمد ناصر يكشف خفايا زيارة ولد الشيخ الاخيرة إلى عدن

قال وكيل وزارة الاعلام اليمنية أيمن محمد ناصر ان زيارة المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ الى عدن تأتي ضمن جهود الامم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للحرب وفقا للمرجعيات الثلاث ( قرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني).

وربط وكيل وزارة الاعلام بين زيارة ولد الشيخ والتغيير الحاصل في الامم المتحدة في ظل الامين العام الجديد للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي حرص ان تكون بدايته فاعلة في حل الازمات التي فشل سلفه في حلها وفي إطار سعيه لإصلاح الامم المتحدة ، مشيرا الى ان امين عام الأمم المتحدة الجديد قد صرح بإصلاح البيت الداخلي للامم المتحدة، وفي اشارة واضحة الى احتمال استبدال بعض ممثليه حول العالم ممن لم يحققوا نتائج إيجابية في المهام التي كلفوا بها .

وأضاف ان زيارة ولد الشيخ تأتي ايضا تزامنا مع استلام الحزب الجمهوري مقاليد السلطة في الولايات المتحدة الاميركية، موضحا ان لدى الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب وحزبه الجمهوري سياسة واستراتيجية مغايرة للرئيس اوباما وخاصة العلاقة مع السعودية وايران، وانعكاسات ذلك على الحرب في اليمن .

وكشف وكيل وزارة الاعلام ايمن ناصر عن زيارة ولد الشيخ والتي تتضمن في المقام الاول اللقاء المرتقب عقده في الاردن بين الاطراف العسكرية اليمنية بشأن الرقابة على وقف اطلاق النار، قائلا ان اللقاء هو تقني وفني بحت ومخصص لوقف اطلاق النار وآلية تنفيذه ومراقبته .

وأضاف قائلا : "المبعوث الاممي سيتوجه لصنعاء بعد عدن واعتقد امامه مهمة صعبة وشاقة والبعض يتحدث عن مبادرة جديدة ، بينما هو يركّز على اجتماع الاردن بشأن وقف اطلاق النار، وللعلم الحكومة الشرعية سمت ممثليها في اجتماع الاردن وفي اللجان المشرفة على وقف اطلاق النار ، بينما الطرف الانقلابي رفض تسمية ممثليه ، وهذا يعطي مؤشرا انهم لا يريدون التوصل لحل سلمي للحرب ، غير آبهين بالدماء التي تهدر ولا يريدون حقن تلك الدماء".

ولفت ناصر الى ان زيارة ولد الشيخ تأتي في ظل تطورات جديدة لصالح الحكومة الشرعية ، قائلا :" وجود الرئيس هادي وحكومة رئيس الوزراء بن دغر في عدن التي تتعافى وتعيش استقرارا امنيا واقتصاديا ، وكانت قد نجحت الحكومة في نقل البنك المركزي لعدن وتشغيله ، وتسليم الرواتب لموظفي الدولة في كافة المحافظات اليمنية بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين ، حتى ان ولد الشيخ نفسه اشاد بالاستقرار الامني في عدن والمناطق المحررة، وحث الجميع على توريد الايرادات الى بنك الحكومة الشرعية في عدن".

وأكد وكيل الاعلام ان جولة ولد الشيخ ولقاءه الفرقاء اليمنيين جاءت في ظل تحقيق الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تقدما كبيرا في جبهة باب المندب وذوباب التي سقطت بيد المقاومة ، كما ان ميناء المخاء الاستراتيجي على البحر الاحمر بات قاب قوسين من سيطرة الحكومة الشرعية عليه، مضيفا أن قوات الحكومة تتقدم ايضا في الجبهة الشمالية، بتقدم الجيش ثمانية كيلو في شرق صنعاء، مؤكدا أن هذا التقدم العسكري سيلعب دورا كبيرا في تغيير سير المفاوضات، مع ان الحكومة لم تكن يوما طرفا معيقا للمفاوضات

المزيد في أخبار وتقارير صحيفة قطرية تكشف عن اشتراطات جديدة اخرت لقاء ولد الشيخ بالحوثيين في صنعاء كشفت صحيفة قطرية عن اشتراطات جديدة وضعها الحوثيون للقبول بلقاء مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن ولد الشيخ احمد . وقالت صحيفة العربي الجديد ان المبعوث الأممي وكيل وزارة الإعلام ايمن محمد ناصر يكشف خفايا زيارة ولد الشيخ الاخيرة إلى عدن قال وكيل وزارة الاعلام اليمنية أيمن محمد ناصر ان زيارة المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ الى عدن تأتي ضمن جهود الامم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للحرب وفقا من هو المواطن الأبيني الذي استشهد ثلاثة من اولاده وكرمه الرئيس هادي؟ كرم الرئيس عبدربه منصور هادي مواطن ابيني فقد ثلاثة من ابنائه في معركة الدفاع الوطني اخرهم قبل ايام في معركة تحرير باب المندب. والتقى الرئيس هادي في قصر معاشيق