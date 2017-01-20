اندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في عدة محاور بجبهة كرش واستمرت تلك المواجهات حتى ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الجمعة.

ففي المحور الغربي لبلدة كرش حاولت المليشيات الإجرامية الهجوم المباغت على مواقع المقاومة في التبة الحمراء وهو الأمر الذي قوبل باليقظة العالية التي كان عليها أبطال المقاومة الجنوبية والجيش الوطني وتمكنا من صد ذلك الهجوم بعد معارك استمرت لساعات .

وفي المحور الشمال شرقي للبلدة وفي المناطق المحاذية للحويمي تجددت الاشتباكات المتقطعة بالتزامن مع دفع المليشيات بمزيد من التعزيزات إلى منطقة الشريجة والسحي ومناطق مجاورة لها.

في الشأن ذاته أصيب جراء تلك المعارك أحد أفراد المقاومة يدعى فهيم محمد سالم خضر بطلقتين في إحدى رجليه نقل على إثرها لأحد مشافي العاصمة عدن لتلقي العلاج.

يأتي هذا في وقت تقوم فيه عناصر تابعة للمليشيات بتسليم أنفسها للمقاومة كما حدث قبل يومين وذلك بقيام عنصرين منها بتسليم أنفسهم لمقاومة الضاحي والتي بدورها سلمتهم لقيادة محور العند.

* من أكرم العزبي

المزيد في أخبار وتقارير إصابة أحد أفراد المقاومة خلال مواجهات الليلة الماضية بكرش اندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في عدة محاور بجبهة كرش واستمرت تلك المواجهات حتى ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الجمعة. ففي المحور الغربي لبلدة كرش حاولت د.الخلاقي: محيط صنعاء يتهاوى من أيدي المليشيات الانقلابية تدريجياً والانتصار في المخاء يعطي حافزاً لبقية الجبهات تابع مشاهدو قناة روسيا البرنامج الحواري مساء أمس الخميس الموافق 19يناير2017م الذي استضاف من عدن المحلل السياسي والعسكري د.علي الخلاقي ، ومن صنعاء جميل المعمري، نقل القائد حلبوب ورفيقه الى مصر بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد ال نهيان كشف وزير الدولة هاني بن بريك عن نقل العقيد قائد هيثم حلبوب قائد شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الرابعة ورفيقه الجريح عمار يحيى بن يحيى ، الى