كشف وزير الدولة هاني بن بريك عن نقل العقيد قائد هيثم حلبوب قائد شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الرابعة ورفيقه الجريح عمار يحيى بن يحيى ، الى القاهرة يوم الخميس بمكرمة من سمو الشيخ محمد بن زايد ، لافتا في منشور له على صفحته في الفيس بوك ، بمتابعته الشخصية لحالة القائد حلبوب وزملائه ، مطمئنا الجميع على صحة الجرحى .

وكان القائد حلبوب وسائقه الشخصي ، اخر المصابين الناجين من عملية ﺍﻃﻼﻕ صاروخ حراري من قبل ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ الانقلابية ، على فريق نزع الألغام اثناء قيامه بتفكيك وإزالة الألغام ، في منطقة ذباب ، مساء السبت الماضي ،واستشهد على اثرها اربعة اخرين ، بينهم عقيد توفاه الله ، يوم الاثنين ، في مستشفى الوالي بعدن .

واكد نجل القائد حلبوب ، المهندس وليد ، بنقل والده الى مصر بمعية سائقه يحيى ، مثمنا ، لكل الذين تبنوا علاجه هو ورفاقه ، مشيدا بجهود رئيس الحكومة الأسبق خالد بحاح ، ووزير الدولة هاني بن بريك ، ووزير النقل مراد الحالمي ، وقائد قوات التحالف المشتركة العميد الركن سلطان الحبسي ،واللواء احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة واللواء فضل حسن قائد المنطقة الرابعة ونائبه اللواء الدكتور صالح حسن ، وغسان العيسي ، وسواهم ممن اسهموا بنقل قائد شعبة الهندسة وسائقه .

*من محمد علي محسن

المزيد في أخبار وتقارير إصابة أحد أفراد المقاومة خلال مواجهات الليلة الماضية بكرش اندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في عدة محاور بجبهة كرش واستمرت تلك المواجهات حتى ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الجمعة. ففي المحور الغربي لبلدة كرش حاولت د.الخلاقي: محيط صنعاء يتهاوى من أيدي المليشيات الانقلابية تدريجياً والانتصار في المخاء يعطي حافزاً لبقية الجبهات تابع مشاهدو قناة روسيا البرنامج الحواري مساء أمس الخميس الموافق 19يناير2017م الذي استضاف من عدن المحلل السياسي والعسكري د.علي الخلاقي ، ومن صنعاء جميل المعمري، نقل القائد حلبوب ورفيقه الى مصر بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد ال نهيان كشف وزير الدولة هاني بن بريك عن نقل العقيد قائد هيثم حلبوب قائد شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الرابعة ورفيقه الجريح عمار يحيى بن يحيى ، الى