نقل القائد حلبوب ورفيقه الى مصر بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد ال نهيان
عدن (عدن الغد)خاص:
كشف وزير الدولة هاني بن بريك عن نقل العقيد قائد هيثم حلبوب قائد شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الرابعة ورفيقه الجريح عمار يحيى بن يحيى ، الى القاهرة يوم الخميس بمكرمة من سمو الشيخ محمد بن زايد ، لافتا في منشور له على صفحته في الفيس بوك ، بمتابعته الشخصية لحالة القائد حلبوب وزملائه ، مطمئنا الجميع على صحة الجرحى .
وكان القائد حلبوب وسائقه الشخصي ، اخر المصابين الناجين من عملية ﺍﻃﻼﻕ صاروخ حراري من قبل ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ الانقلابية ، على فريق نزع الألغام اثناء قيامه بتفكيك وإزالة الألغام ، في منطقة ذباب ، مساء السبت الماضي ،واستشهد على اثرها اربعة اخرين ، بينهم عقيد توفاه الله ، يوم الاثنين ، في مستشفى الوالي بعدن .
واكد نجل القائد حلبوب ، المهندس وليد ، بنقل والده الى مصر بمعية سائقه يحيى ، مثمنا ، لكل الذين تبنوا علاجه هو ورفاقه ، مشيدا بجهود رئيس الحكومة الأسبق خالد بحاح ، ووزير الدولة هاني بن بريك ، ووزير النقل مراد الحالمي ، وقائد قوات التحالف المشتركة العميد الركن سلطان الحبسي ،واللواء احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة واللواء فضل حسن قائد المنطقة الرابعة ونائبه اللواء الدكتور صالح حسن ، وغسان العيسي ، وسواهم ممن اسهموا بنقل قائد شعبة الهندسة وسائقه .
*من محمد علي محسن
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