نائب رئيس الجالية اليمنية في المدينة المنورة يلتقي بالسفير شائع الزنداني بالرياض
الرياض (عدن الغد)خاص:
زار نائب رئيس الجالية اليمنية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ثابت عسكر المفلحي ، مبنى السفارة اليمنية بالرياض ، حيث التقى بالسفير الدكتور شائع محسن الزنداني الجحافي .
وخلال اللقاء والذي ساد جو من تبادل مشاعر الود والآمال الطويلة خاصة فيما فيما يخص الجالية اليمنية ، نقل نائب رئيس الجالية اليمنية ثابت المفلحي ، التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن رئيس الجالية وأعضائها لسعادة السفير بمناسبة التعيين وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديد ولبلادنا النصر على مليشيات المخلوع والحوثي الانقلابية المجرمة .
وأبدى المفلحي لسعادته صورة شاملة عن مشاكل الجالية في المدينة وهمومها والتأكيد على وقوفها صفا واحدا خلف التحالف العربي وفي مقدمته بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية وملكها سلمان نصره الله والقيادة الشرعية برئاسة المناضل المشير عبدربه منصور هادي ثبته الله.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة التواصل والتعاون لما من شأنه خدمة الطيور اليمنية المهاجرة في المملكة وتذليل اية عوائق او إشكالات تواجهها.
* من محمد القادري
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