معركة «الرمح الذهبي» تبلغ أبواب المخا

وصلت قوات الشرعية اليمنية مدعومة بطيران التحالف العربي ضمن عملية «الرمح الذهبي»، أمس، إلى أطراف بلدة المخا الاستراتيجية، حيث دارت معارك نهارية عنيفة استعداداً للسيطرة عليها، فيما واصلت ميليشيات صالح والحوثي ارتكابها مجازر وحشية ضد المدنيين، وأدى قصف أحد أحياء مدينة تعز إلى سقوط تسعة مدنيين قتلى وأصيب سبعة آخرون.

وواصلت قوات الشرعية اليمنية عملياتها العسكرية في الساحل الغربي للبلاد، باتجاه مدينة المخا ومينائها، فيما فرضت الميليشيات حالة الاستنفار في المدينة بفرض حظر ليلي للتجوال ونصبت متاريس ونقاط تفتيش في شوارعها، واستقدام تعزيزات.

وأكد السكان أن تعزيزات كبيرة وصلت إلى المدينة قادمة من الحديدة ومحافظة حجة، وسط انتشار القناصة الحوثيين، وحواجز أمنية عدة. وأشاروا إلى أن السكان بدأوا عملية نزوح كبيرة إلى خارج المدينة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الشرعية هاجمت، في سياق عملية الرمح الذهبي، مواقع ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في محيط مدينة المخا، وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي، كما قصفت مدفعيتها مواقع الميليشيات في منطقة واحجة، بينما شنت الميليشيات قصفاً صاروخياً على وحدات الجيش الوطني المتقدمة باتجاه المخا في منطقة الجديد، فيما ردت الأخيرة بقصف مماثل.

في الأثناء شنت مقاتلات التحالف العربي سبع غارات جوية على مواقع الميليشيات في محيط وساحل مدينة المخا، تركزت على مواقع في كورنيش المخا وبالقرب من الميناء، ومنطقة عزان، شمال مديرية ذوباب، وسط أنباء عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير آليات عسكرية. ومؤخراً نشرت الميليشيات، عدة منصات لإطلاق صواريخ كاتيوشا بمديريتي المخا وموزع، وكثفت من نشر أفرادها في مناطق ساحل المخا تحسباً لأي هجوم قوات الشرعية.

وفي سياق متصل، تواصلت المعارك العنيفة بين الطرفين في مديرية الوازعية، تمكنت خلالها القوات الحكومية والمقاومة من السيطرة على مواقع البخيتية، والعقيدة، والقاشمية، ومدرسة الحكمة، المطلة على الشقيراء، مركز المديرية. وأسفرت معارك الوازعية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، فيما أصيب اثنان من أفراد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية. طبقاً لما أضافت المصادر الميدانية.

في الأثناء، ارتكبت ميليشيات الحوثي وصالح مجزرة جديدة بحق المدنيين في تعز، وأفادت مصادر عسكرية وطبية بأن دفعة أولى من القذائف أطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون استهدفت حي النور بوسط تعز، موقعة عدداً غير محدد من القتلى والجرحى. وفيما كانت فرق الإغاثة تحاول مساعدة الضحايا، سقطت دفعة ثانية من القذائف في المنطقة ذاتها، بحسب المصدر. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الروضة بمقتل تسعة مدنيين وإصابة سبعة بجروح جراء القصف الصاروخي.

وأقر اجتماع أمني رفيع في محافظة تعز، أمس، برئاسة قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل، تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين قيادة المحور وإدارة عام شرطة تعز لمزاولة مهام الحملة الأمنية.

وناقش الاجتماع ترتيبات بسط وتثبيت الأمن بمدينة تعز وأقر بدء فريق الحملة الأمنية بممارسة مهامه والعمل بمسميات الدولة، بعد بروز حالات من الإخلالات الأمنية والاعتداء على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين.

المزيد في أخبار وتقارير إصابة أحد أفراد المقاومة خلال مواجهات الليلة الماضية بكرش اندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في عدة محاور بجبهة كرش واستمرت تلك المواجهات حتى ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الجمعة. ففي المحور الغربي لبلدة كرش حاولت د.الخلاقي: محيط صنعاء يتهاوى من أيدي المليشيات الانقلابية تدريجياً والانتصار في المخاء يعطي حافزاً لبقية الجبهات تابع مشاهدو قناة روسيا البرنامج الحواري مساء أمس الخميس الموافق 19يناير2017م الذي استضاف من عدن المحلل السياسي والعسكري د.علي الخلاقي ، ومن صنعاء جميل المعمري، نقل القائد حلبوب ورفيقه الى مصر بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد ال نهيان كشف وزير الدولة هاني بن بريك عن نقل العقيد قائد هيثم حلبوب قائد شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الرابعة ورفيقه الجريح عمار يحيى بن يحيى ، الى