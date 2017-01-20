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الإفراج عن الإعلامي معروف بامرحول في السعودية

بامرحول مع احد اقاربه عقب الإفراج عنه
الجمعة 20 يناير 2017 07:20 صباحاً
جدة /عدن الغد/خاص:

افرجت السلطات الأمنية السعودية مساء الخميس عن الإعلامي المعروف معروف بامرحول. 

وقالت مصادر مقربةمن بامرحول لعدن الغد ان السلطات افرجت عنه عقب اعتقال دام اكثر من اسبوع.

واحتجزت السلطات بامرحول على خلفية شكوى  تقدم بها مديرة قناة عدن فارس الصبيحي قبل ان يسحبها لاحقا.


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الإفراج عن الإعلامي معروف بامرحول في السعودية
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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