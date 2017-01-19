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مجلس الأمن يتهم ايران بخرق قرار حظر تهريب السلاح الى اليمن

الخميس 19 يناير 2017 05:22 مساءً
نيويورك (عدن الغد) خاص:

اتهم سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فيالأمم المتحدة إيران بخرق قرار لحظر السلاح المفروض على اليمن بموجب قرار 22311، وذلك في جلسةلمجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن القرار.

وشمل التقرير، فيما يخص حظر نقل الأسلحة، معلومات عن ضبط شحنة أسلحة من قبل البحرية الفرنسية شمالي المحيط الهندي في مارس/آذار 2016، وقد توصل الفرنسيون إلى أن الأسلحة إيرانية المنشأ، وأن عملية كهذه تعد خطوة مخالفة للقرار.

كما تلقت سكرتارية الأمانة العامة معلومات من أستراليا والقوات البحرية المشتركة بشأن ضبط شحنة أخرى من الأسلحة الإيرانية قرب السواحل العمانية في فبراير/شباط 20166 من قبل البحرية الأسترالية.

وتتشابه الشحنتان بدرجة كبيرة مع شحنة ثالثة جرى الإبلاغ عنها من قبل الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2016.

وكان الضابط الأميركي الأميرال المساعد كيفن دونغان قد كشف في أكتوبر/تشرين الأول 2016 عن اعتراض أربع شحنات أسلحة مرسلة من إيران إلى المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن، لدعمهم في مواجهة  الحكومة الشرعية المسنودة من قبل التحالف العربي.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية إنه أحبط عملية تهريب أسلحة  على متن زورق إيراني في بحر العرب كان يحمل أسلحة متنوعة تشمل قذائف وصواريخ وعتادا آخر، وذكر أن الزورق كان على متنه 14 إيرانيا، وكان يحمل وثائق تشير إلى أنه مملوك لإيران.

 

 


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مجلس الأمن يتهم ايران بخرق قرار حظر تهريب السلاح الى اليمن
اتهم سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فيالأمم المتحدة إيران بخرق قرار لحظر السلاح المفروض على اليمن بموجب قرار 22311، وذلك في جلسةلمجلس




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