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رئيس هادي : صحيفة 14 أكتوبر مثلت تاريخ وذكريات وطن ووثقت مراحله ومنعطفاته

الخميس 19 يناير 2017 02:30 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ان صحيفة 14 أكتوبر مثلت تاريخ وذكريات وطن وخاضت معتركه وعاشت ووثقت مراحله ومنعطفاته لحظة بلحظة بحلوها ومرها اوقاتها الفرائحية والصعبة معا..مشيراً الى ان كلمة وامانتها وحرية الراي مثلت منهجاً قويماً للأعلام المتزن الصادق البناء الذي يحافظ على هويته وديمومته وبقائه فضلاً عن كسب ود القارئ والمتابع معا .

وقال رئيس الجمهورية في مقال له بمناسبة الذكرى الــ 49 لتأسيس صحيفة 14 أكتوبر نشرته الصحيفة في عددها الصادر يوم الخميس بعنوان (14 أكتوبر .. الذكرى والحدث ) " ان الرابع عشر من أكتوبر مثل يوماً فاصلاً في حياة وطننا وشعبنا كتتويج لنضالاته العادلة وتضحياته التي قدمها في سبيل الحرية والانعتاق من براثن الاستعمار الأجنبي".

وأضاف فخامة الرئيس "لعلها اليوم مناسبة مقرونة بهذا الحدث يجسدها الاحتفال بذكرى تأسيس 14 أكتوبر الصحيفة التي تطفئ اليوم شمعتها الــ 49 في بلاط صاحبة الجلالة التي كانت ولازالت وستظل هذه الصحيفة والمنبر الإعلامي التنويري الوطني مشعلا للنور والحرية والكلمة الوطنية الصادقة والهادفة .

وأشار رئيس الجمهورية الى انه طوال مشوار وتاريخ الصحيفة الملئ بالمواقف الصعبة والحرجة حرصت قياداتها المتوالية على انتظام التواجد والصدور اليومي الا في فترات محدودة وظروف استثنائية سرعان ما يتم التغلب عليها وتجاوزها.

ولفت فخامة الرئيس الى ما آلم بالوطن ارضاً وانسانا جراء الحرب الانقلابية للحوثي وصالح..مشيراً الى انها امعنت في تدمير واحراق مختلف البنى التحتية ومرافق الدولة ومؤسساتها ومنها ما يرتبط بالثورة وأهدافها التي تستعديها تللك القوى ولا تؤمن بها باعتبارها تتقاطع مع نهجها وفكرها الكهنوتي الفئوي المناطقي المقيت .

وقال رئيس الجمهورية "ها قد حل اليوم الذي يمكننا وصفها بانها قد أصبحت مجرد صفحة من الماضي القريب الموحش التي طويناها معا والى الابد بفضل تلاحم وتكاتف جميع أبناء الوطن الذين جسدوا بتضحياتهم ومواقفهم البطولية المشرفة روح الثورة الوثابة ومكنوناتها لدى الجميع التي تنشد الحرية والكرامة والعدالة والمساواة في اطار يمن اتحادي جديد عادل ومستقر يؤمن بالتنوع وحرية الراي والكلمة التي ظلت مساندة لأبنائنا وشبابنا في مختلف الجبهات ترفع من ازرهم ومعنوياتهم لرسم ملامح النصر الذي حققناه ولازلنا نحتفل بنتائجه تباعا حتى يتم تطهير وطننا اليمني بالكامل من درن الكهنوت والمليشيات الانقلابية المارقة" .

وحيا فخامة الرئيس في مقاله صحيفة 14 أكتوبر وكافة القائمين عليها قيادةً وعمالاً رجالاً ونساء في الذكرى الــ49 لتأسيسها ..داعياً اياهم الى تعزيز نهج الصحيفة ومسيرتها الوطنية القويمة باعتبارها جزءا من تاريخ وذاكرة الوطن الذي نحرص على ديمومته واستمراره وسنكون معكم والى جانبكم مذللين الصعاب والتحديات الطارئة التي رافقت عملكم وسير ادائكم.

واختتم رئيس الجمهورية بالقول "مرة أخرى احييكم ومن خلالكم احيي جميع أبناء شعبنا .. وكل عام وانتم والوطن بخير ".


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رئيس هادي : صحيفة 14 أكتوبر مثلت تاريخ وذكريات وطن ووثقت مراحله ومنعطفاته
أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ان صحيفة 14 أكتوبر مثلت تاريخ وذكريات وطن وخاضت معتركه وعاشت ووثقت مراحله ومنعطفاته لحظة بلحظة بحلوها ومرها


تعليقات القراء
241047
[1] شكوى لرئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء عن مدير كهرباء عدن المهندس مجيب الشعبي الدي اتبتت فشله ووقف عن العمل واعادوه مر تانيه وزير الكهربا ومحافظ
الخميس 19 يناير 2017
محمد | عدن
المهندس مجيب الشعبي ايش قصتك هل عدت لادارة الكهربا مره اخرى لتنتقم من شعب عدن الدي هوا اساسا ميت حي يعاني من كل العدابات المتوقعه وغير المتوقعه وفي مقدمتهم الفقر والجوع والمرض والكهرباء وكل الخدمات سيادة رئيس الجمهوريه والوزراء في متل هده الايام من العام 2015 وبالدات شهر ديسمبر يناير فبراير مارس كانت تنطفي ساعتين فقط واحيانا ونادره تنطفي 3 ساعات في كل اليوم ولا نعرف السبب هده الايام والاشهر نفسها تنطفي من 10 الى 12 ساغه في كل 24 ساعه مادا حدت الان الوضع اكتر استقرار وهدو وتموين ديزل ومازوت ومرتبات وحوافز وغداء واضافي وسرقه لعمال وموظفين الكهربء ماشيه وكما علمت تقريبا صرف له المحافظ قريب 400 مليون ريال عمل اضافي لهم عند عودته مادا يريد بالضبط المهندس مجيب الشعبي من شعب عدن هل فعلا يوفر ديزل ليبيعوه في السوق السوداء ليستفيدو من قيمته هوا واصحابه على حساب شعب عدن ولا يهمهم كترة الانطفاءت ومن يتضرر عم عبدربه والاستاد بن دغر قد تم توقيف المهندس مجيب الشعبي ووارتاح الشعب منه فلمادا عاد فهوا ليس عبقري في الكهرباء ولا مهم ولا حتى اداري او محاسب مالي كل الصحف تطلق عليه المهندس مجيب وهوا ساكت وعجبه اللقب وهوا للاسف لايعرف ابجديات الكهرباء وكل ماتكلم قال الصيف القادم ستكون كهرباء عدن في وضع ماساوي وستتوقف نهائي وسيعاني شعب عدن يعني يمارس علينا الارهاب في كلامه طيب اين دهبت كل المولدات الجديده وقطع الغيار المشتراه للمحطات سرقوها او مادا والان وفي هدا الشتاء الدي يفترض عدم استهلاك المواطنين للكهرباء كتير لمادا تنطفي الكهرباء متل فصل الصيف هل يهدف من خلال كترة هده الانطفاات الى تعويدنا في الصيف القادم لهده الانطفاءات هدا المجيب عندما قلت عنه لايفهم ابجديات الكهرباء انطلقت من انه خريج جفرافيا كلية التربيه عدن لادارس هندسة كهرباء ولا علوم اداريه او محاسبيه كيف تتوقعون منه ادارة مرفق سيادي متل الكهرباء ولمادا عاده وزير الكهرباء والمحافظ عيدروس ليتظلم بشعب عدن وبعدين الصحف تكتب عنه المهندس واللقاات باسم المهندس ورسائل الكهرباء باسم المهندس وهوا ساكت حياء او احتيال لانعلم وحتى ضميره لم يصحي ليعرف عن نفسه بانه ليس مهندس كهربا هوا معلم جغرافيا لهدا نتوقع بانه متسبب للفشل الكبير في ادارة الكهرباء ولمادا اعادوه عم عبدربه وبن دغر ان شعب عدن امانه في اعناقكم وستحاسبون يوم القيامه عن معاناته الكبيره هده والتي تطبق عليه بعهدكم والتي يتسبب بها المهندس مجيب الشعبي وحقيقته معلم جغرافيا لايعرف ابجديات الكهرباء وغيره كتيرين صححوو هده الاخطاء والا جنوبنا الحبيب سيظل سائير وفقا لخطط عفاش خطوه للامام ومائه للوراء ندعو الله لكم بالتوفيق



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