قال السياسي الجنوبي حسين لقور ان حكومة رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر باتت ترسل إشارات سياسية واضحة للرئيس اليمني السابق علي صالح بأنها لن تخذله .

وكان لقور يعلق على عدد من الأحداث السياسية التي شهدتها اليمن مؤخرا .

وقال لقور :" تثبت حكومة بن دغر او فلنقل أطراف فاعلة فيها أنهم لم يخرجوا بعد من عباءة ولي نعمتهم المخلوع وذلك بإرسال إشارات أنهم لن يخذلوه ،فكل ما يقومون به في الجنوب حتى الآن يصب في خدمة الحوثة والمخلوع.

المزيد في أخبار وتقارير لقور: حكومة بن دغر أرسلت أشارات لصالح بأنها لن (تخذله) قال السياسي الجنوبي حسين لقور ان حكومة رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر باتت ترسل إشارات سياسية واضحة للرئيس اليمني السابق علي صالح بأنها لن تخذله . وكان لقور حكومة الانقلابيين ترفض تسليم بيانات المعلمين والتربويين للشرعية بعدن وجهت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلابيين مكاتب التربية بالمحافظات التي تقع تحت سيطرتها بعدم تسليم بيانات صرف مرتبات المعلمين والتربويين بالمحافظات لأي مسوؤل بريطاني: جماعة الحوثي مستعدة لوقف الحرب والتفاوض مع السعودية برعاية بريطانية قال وزير التنمية الدولية البريطاني السابق أندرو ميتشل عن قبول قيادة جماعة الحوثي الإنقلابية بإجراء "مفاوضات يمنية – سعودية" تقودها بريطانيا والأمم المتحدة. وكشف