لقور: حكومة بن دغر أرسلت أشارات لصالح بأنها لن (تخذله)
الخميس 19 يناير 2017 12:08 مساءً
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي الجنوبي حسين لقور ان حكومة رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر باتت ترسل إشارات سياسية واضحة للرئيس اليمني السابق علي صالح بأنها لن تخذله .
وكان لقور يعلق على عدد من الأحداث السياسية التي شهدتها اليمن مؤخرا .
وقال لقور :" تثبت حكومة بن دغر او فلنقل أطراف فاعلة فيها أنهم لم يخرجوا بعد من عباءة ولي نعمتهم المخلوع وذلك بإرسال إشارات أنهم لن يخذلوه ،فكل ما يقومون به في الجنوب حتى الآن يصب في خدمة الحوثة والمخلوع.
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