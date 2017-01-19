حكومة الانقلابيين ترفض تسليم بيانات المعلمين والتربويين للشرعية بعدن
صورة من تعميم وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلابيين
الخميس 19 يناير 2017 11:32 صباحاً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
وجهت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلابيين مكاتب التربية بالمحافظات التي تقع تحت سيطرتها بعدم تسليم بيانات صرف مرتبات المعلمين والتربويين بالمحافظات لأي جهة أخرى.
وجاء في التعميم الذي صدر من وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلابيين يحيى الحوثي وهو شقيق زعيم الجماعة بالاحتفاظ بقواعد البيانات الخاصة بالكادر التربوي وعدم تسليم هذه البيانات أو كشف الرواتب لأي جهة كانت.
وكانت الحكومة الشرعية أبدت التزامها بتسليم الرواتب لكل الموظفين بالدولة حتى الذين مازالوا يعملوا مع سلطات الانقلاب بشرط ان تتسلم قواعد البيانات من الانقلابيين بصنعاء.
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