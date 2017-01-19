قال وزير التنمية الدولية البريطاني السابق أندرو ميتشل عن قبول قيادة جماعة الحوثي الإنقلابية بإجراء "مفاوضات يمنية – سعودية" تقودها بريطانيا والأمم المتحدة.

وكشف "ميتشل" في تصريحات لصحيفة “ديلي تيليجراف” البريطانية إن الحوثيين أخبروه بأنهم مستعدون للإنسحاب من الحدود اليمنية السعودية واقامة منطقة منزوعة السلاح على بعد 20 كيلومترا بشرط اتفاق جميع الأطراف على وقف إطلاق النار”.

وكان الوزير السابق وعضو العموم البريطاني قد قام مؤخراً بزيارة إلى اليمن كأول أول مسؤول غربي، من خارج الأمم المتحدة، يزور صنعاء، ومحافظات يسيطر عليها الانقلابيون منذ بدء عمليات التحالف العربي في مارس 2015.

والتقى ميشيل خلال زيارته التي وصفت بالغامضة الصماد والرئيس السابق صالح وبعض وزراء حكومة الانقلابيين في صنعاء كما زار محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وسط أنباء تفيد بأن ميتشل التقى بزعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي.

المزيد في أخبار وتقارير لقور: حكومة بن دغر أرسلت أشارات لصالح بأنها لن (تخذله) قال السياسي الجنوبي حسين لقور ان حكومة رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر باتت ترسل إشارات سياسية واضحة للرئيس اليمني السابق علي صالح بأنها لن تخذله . وكان لقور حكومة الانقلابيين ترفض تسليم بيانات المعلمين والتربويين للشرعية بعدن وجهت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلابيين مكاتب التربية بالمحافظات التي تقع تحت سيطرتها بعدم تسليم بيانات صرف مرتبات المعلمين والتربويين بالمحافظات لأي مسوؤل بريطاني: جماعة الحوثي مستعدة لوقف الحرب والتفاوض مع السعودية برعاية بريطانية قال وزير التنمية الدولية البريطاني السابق أندرو ميتشل عن قبول قيادة جماعة الحوثي الإنقلابية بإجراء "مفاوضات يمنية – سعودية" تقودها بريطانيا والأمم المتحدة. وكشف