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قيادات الحزام الامني تعفي مدير ابين من قيادة الجهاز وتدعو لتحرك عاجل لحماية ابين

البيان الصادر عن قيادات الحزام الامني في ابين يوم الاربعاء
الأربعاء 18 يناير 2017 11:05 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:

اعلنت قيادات القطاعات الامنية بجهاز الحزام الامني بمحافظة ابين اعفائها لمدير امن ابين وقائد جهاز الحزام الامني بأبين عبدالله الفضلي من مهامه كقائد للحزام وتشكيل قيادة جديدة لادارة الجهاز .
وجاء ذلك في بيان مشترك لعدد من قيادات الجهاز وضم كافة مسئولي القطاعات الامنية واتهم الفضلي بالفشل في ادارة الجهاز .
وبحسب البيان الذي تلقته "عدن الغد" فقد دعت هذه القيادات الى التعاون معها لانقاذ العملية الامنية في ابين .
وتنشر "عدن الغد" نص البيان الذي جاء فيه :


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