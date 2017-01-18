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ناطق الجيش: جبهات جديدة ستفتح ضد الميليشيا الانقلابية

الأربعاء 18 يناير 2017 09:26 مساءً
/ مأرب / عدن الغد / خاص /

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي " إن هناك جبهات جديدة ستفتح في أماكن عدة لم يتوقعها الانقلابيون، وسيندم تحالف الحوثي وصالح كونهم تمردوا وانقلبوا على الشرعية والمرجعيات الاساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية والقرار الدولي رقم 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وأكد أن القوات المسلحة ستدخل العاصمة صنعاء من عدة محاور حسب الخطة المرسومة.. لافتا الى الانتصارات المستمرة التي تحققها وحدات الجيش في مختلف الجبهات، وتحرز تقدم في محافظات صنعاء ، تعز ، الجوف ، مأرب ، صعدة ، شبوة ، حجة ، والضالع.

وأشار في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة إلى أن هناك تطور في الموقف العسكري للجيش بمحافظة تعز، حيث تم صد ودحر ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في عدة جبهات بمدينة تعز، وهناك تقدم في جبهة الوازعية وتقدم باتجاه مركز مديرية الشقيراء، وفي جبهة مقبنة باتجاه الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز.

ولفت الى أن وحدات الجيش تقدمت إلى ما بعد منطقة الجديد في جبهة ذوباب، ويفصلها 15 كيلو متر عن مدينة وميناء المخا.

وتمكن الجيش من تحرير عدد من المواقع والجبال الاستراتيجية بمنطقة نهم شرق صنعاء ، وهو تقدم يقطع طرق الامداد عن الميليشيا ويحقق الاقتراب نحو مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.


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