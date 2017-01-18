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اللواء شلال شائع يكشف عن احباط مخططات إرهابية كانت تستهدف العاصمة عدن

مدير شرطة عدن اللواء شلال شائع
الأربعاء 18 يناير 2017 07:19 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال مدير شرطة عدن اللواء شلال شائع " ان قوات مكافحة الارهاب التي تم اعدادها وتدريبيها بدعم من قوات التحالف ، أحبطت خلال هذا الأسبوع الكثير من العمليات والمخططات الإرهابية، التي كانت تستهدف العاصمة عدن، وسيكشف عنها قريبا".

وذكر شائع في حفل تدشين لجان الاحياء بمديرية التواهي بعدن، بحضور وكيلا المحافظة محمد سعيد مفلحي وهيثم غريب، ان العمليات كانت تستهدف عدد من المواقع الحيوية والشخصيات الهامة داخل المحافظة، اضافة الى اكتشاف مخازن فسفورية متطورة خاصة بصناعة المتفجرات، وقامت القوات بملاحقة وضبط العناصر المشتبه بها والتي حاولت الفرار متخفية بملابس نسائية في احدى نقاط التفتيش.

ولفت الى ان الاعمال التخريبية داخل عدن يشرف على تمويلها وتنفيذها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في محاولة بائسة لزعزعة الامن والاستقرار وحل الفوضى والارهاب.

واكد انه بتعاون الجميع ودعم التحالف ستكون مدينة عدن آمنه، موجها منتسبي الامن في مراكز الشرطة بالمحافظة، القيام بواجبها في احلال الامن وحل المشاكل بطرق قانونية وسليمة.. مشيدا بتجربة تشكيل لجان الاحياء بمديرية التواهي، كتجربة اولية سيتم تطبيقها على باقي مديريات محافظة عدن.

وأشار مدير شرطة عدن الى ان هذه اللجان ستسهم في حل المشاكل الاجتماعية والامنية داخل اطار الاحياء من اجل تثيبت الامن ووضع المعالجات والحلول في اطار الحي والمديرية بالتنسيق مع مراكز الشرطة والقوات الامنية ذات الصلة.

فيما اشاد ووكيل المحافظة للشؤون المديريات هيثم غريب بالجانب الايجابي الذي ستمثله هذه التجربة، من تأسيس عمل لجان الاحياء يشارك بها جميع الاطياف الاجتماعية والدينية والامنية والشباب ، لدعم الامن وحل القضايا بصورة ودية ومواجهة الافكار الدخيلة التي تستهدف الشباب في غياب الارشاد والتوعية المجتمعية.

واعرب عن امله في انجاح التجربة بمديرية التواهي التي تعد من المديريات النموذجية في مستوى الالتزام، والعمل المجتمعي الذي يخدم المواطن والامن.


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اللواء شلال شائع يكشف عن احباط مخططات إرهابية كانت تستهدف العاصمة عدن
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