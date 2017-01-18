مدير مكتب التربية بالتواهي يقول ان مجهولين أضرموا النار بسيارته

قال مدير مكتب التربية والتعليم ان مجهولين أضرموا النار في سيارة كان يستخدمها وتتبع مكتب التربية عقب وصوله إلى مقر عمله صباح الأربعاء .

وقال أنيس حجر وهو مدير مكتب التربية والتعليم في بلاغ صحفي تلقت "عدن الغد" نسخة منه :" تعرضنا اليوم الأربعاء لمحاولة اغتيال من مجهولين يستقلون سيارة سوداه اللون 2007 كانوا يتبعوني من خروجي من إدارة التربية بالتواهي

وأضاف الحجر عقب دخولي لبيتي في الشيخ عثمان فوجئت بقيام مجموعة ممن يستقلون السيارة السوداء بإضرام النيران بسيارتي الباص الصيني الخاص بإدارة التربية .

وقال الحجر :" تلك الأعمال لن تثنينا على مواصلة محاربة الفساد بإدارة التربية والتعليم ولن نالوا جهدا بسبيل رفع مستوى التعليم بالمديرية كما اعتبر هذا التصريح هو بمثابة بلاغ رسمي للسلطات الأمنية للقيام بواجبها على أكمل وجه

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