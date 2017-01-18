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أخبار وتقارير

استشهاد القائد سيف الجحافي في المخا بجبهة باب المندب

الأربعاء 18 يناير 2017 03:58 مساءً
الضالع / صادق الجحافي

فجعت اليوم  مديرية جحاف بالضالع بنبأ استشهاد احد أبنائها وهو العقيد  سيف مهدي سعيد الجحافي في المخا بجبهة باب المندب ..

والشهيد قائد إحدى كتيبه التابعة للقائد هيثم قاسم طاهر في جبهة باب المندب ذوباب.

الشهيد من ابناء منطقة بني سعيد بجحاف وهو شقيق القيادي في الثورة الجنوبية المناضل عبدالله مهدي سعيد .

 


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