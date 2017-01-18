ناطق الحكومة: السعودية أفشلت المشروع الإيراني في اليمن
عدن (عدن الغد) خاص:
قال الناطق باسم الحكومة الشرعية باليمن "راجح بادي" اليوم الأربعاء، أن على إيران تغيير سياستها في المنطقة, متهما لها بإشعال الحرب في اليمن.
وقال "راجح بادي" في اتصال هاتفي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية لم تتدخل٬ بل ساندت الشرعية اليمنية، وحاربت الإرهاب، ردا على تصريحات أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الثلاثاء, طالب فيها السعودية بتغيير سياستها في المنطقة٬ وإنهاء ما وصفه بتدخلها العسكري في اليمن.
وأشار "بادي" إلى أن, إيران هي من أشعلت الحرب في اليمن٬ وأن تصريح روحاني٬ هو أكبر دليل على تورطها وإشعال الصراع في جنوب الجزيرة العربية.
وأوضح أن السعودية ساندت الشرعية اليمنية٬ ووقفت إلى جانبها٬ وقادت تحالفاً عربياً لدعم اليمن٬ وأفشلت المشروع الإيراني الذي يتدخل في الشأن اليمني٬ باستخدام أدوات إيران من الحوثيين.
وأضاف "بادي": "إيران وأدواتها من جماعة وقوات صالح٬ تلقت هزائم خلال الفترة الأخيرة في اليمن٬ سواء في مأرب أو صعدة أو الساحل٬ وبالتالي هذا الضجيج الإيراني غير مستبعد٬ بعد أن كان لديهم مخطط لتحويل اليمن لساحة صراعات٬ وما ذكره روحاني في المؤتمر الصحافي٬ يكشف عن ألم حقيقي".
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