مسؤول المبيعات في مؤسسة اليوسفي : نتبع الإجراءات القانونية في تجارة وتسويق الدواجن حماية للمستهلك

ذكر الاخ /مسؤول المبيعات في مؤسسة اليوسفي للتبريد والتجارة /انور حسين ان المؤسسة تتتبع الإجراءات الصحية والقانونية وفقاً لمعايير الجودة عند تسويق بضاعتها من لحوم الدواجن حرصاً منها على تطبيق الاشتراطات الصحية وحماية المستهلك..

وقال : ان المؤسسة عند قيامها بإدخال بضاعتها من لحوم ودجاج الى الاسواق المحلية بعدن وغيرها تقوم بتقديم طلب الكمية المراد ادخالها الى الجهات المختصة في الهيئة المتعلقة بالجودة والمواصفات والمعنية بالاشتراطات الصحية والثروة الحيوانية في عدن وبعد استكمال الإجراءات الصحية والجودة والحصول على الموافقة باستيراد الكمية المطلوبة من الدجاج.

واضاف: وعند دخول البضاعة تخضع ايضاً للفحص الصحي في ميناء عدن واخد عينات للفحص والحصول على تقرير لسلامة الشخص لدخولها للبلد وتسويقها ..

واشار الى ان مسألة الاستيراد تدعم بشهادة الجهات الخارجية المصنعة من ان المذبوح من لحوم الدجاج تمت وفقاً للإجراءات والطريقة الاسلامية وموثقة من سفارة البلد المستورد منها وبعد ذلك يتم شحن البضاعة من الدول .. وفي الداخل يجري نقلها في حاويات خاصة مجهزة ومكيفة بدرجة برودة تقدر -25تحت الصفر لضمان عدم تلف المستورد ومنها الى مخازن المؤسسة ومنها تسويقها..

واوضح ان هناك بعض الاشكاليات المرتبطة بالسيولة الا ان الاوضاع نحو الافضل الامر الذي اسهم في تحسين عملية التسويق.

* من صالح عكبور

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