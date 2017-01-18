MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 18 يناير 2017 03:18 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير واشنطن ترحل أربعة معتقلين من غوانتانامو إلى السعودية والإمارات
أخبار وتقارير

واشنطن ترحل أربعة معتقلين من غوانتانامو إلى السعودية والإمارات

الأربعاء 18 يناير 2017 02:26 مساءً
عدن الغد/ متابعات:

يعتزم الجيش الأمريكي ترحيل 4 معتقلين من معتقل غوانتانامو، هذا الأسبوع، قبل انتهاء مدة ولاية الرئيس أوباما، وذلك، وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين.
ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية عن مسؤوليْن إنه سيتم إرسال 3 معتقلين إلى الإمارات، وآخر إلى المملكة العربية السعودية، على متن طائرات عسكرية منفصلة.
وبعد انتهاء عملية الترحيل، سيبقى 41 معتقلاً في المعتقل ذي السمعة السيئة، الواقع على سواحل كوبا.
ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم ترحيل المزيد من المعتقلين قبل أن يغادر أوباما منصبه يوم الجمعة، ولكن من المؤكد أن الرئيس المنتهية ولايته لن يحقق هدف حملته الانتخابية للعام 2008 بإغلاق المعتقل.
ومن جانبه تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإنهاء نقل المعتقلين من غوانتانامو بعد توليه المنصب.


المزيد في أخبار وتقارير
ناطق الحكومة: السعودية أفشلت المشروع الإيراني في اليمن
قال الناطق باسم الحكومة الشرعية باليمن "راجح بادي" اليوم الأربعاء، أن على إيران تغيير سياستها في المنطقة, متهما لها بإشعال الحرب في اليمن. وقال "راجح بادي" في اتصال
مسؤول المبيعات في مؤسسة اليوسفي : نتبع الإجراءات القانونية في تجارة وتسويق الدواجن حماية للمستهلك
ذكر الاخ /مسؤول المبيعات في مؤسسة اليوسفي للتبريد والتجارة /انور حسين ان المؤسسة تتتبع الإجراءات الصحية والقانونية وفقاً لمعايير الجودة عند تسويق بضاعتها من لحوم
واشنطن ترحل أربعة معتقلين من غوانتانامو إلى السعودية والإمارات
يعتزم الجيش الأمريكي ترحيل 4 معتقلين من معتقل غوانتانامو، هذا الأسبوع، قبل انتهاء مدة ولاية الرئيس أوباما، وذلك، وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين.ونقلت شبكة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
يتضمن تأكيدا على كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ..تفاصيل اتفاق بين شركة النفط والمصافي ورجل الاعمال العيسي و(عدن الغد) تنشر ابرز بنوده
الف مبروك للشيخ صالح بدر ناجي الكلدي افتتاح مجمع نهر التوفير سنتر
روسيا اليوم: بنود خطة السلام المعدلة تنص على عزل علي محسن الاحمر كنائب للرئيس هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ضاحي خلفان: إيران أن لم تهزم في اليمن فلن تهزم في مكان آخر وأحيي الحوثيين لهذا السبب
برعاية مدير أمن المحافظة العميد عبدالله الفضلي .. ناشئو أندية خنفر وزنجبار يتنافسون على كأس بطولة شهداء المقاومة الجنوبية
مقالات الرأي
يبدو أن «الإخوان المسلمين» في اليمن ينتظرهم المصير نفسه الذي آلت إليه عصابتي القاعدة و»داعش»، لا
 بعد ستة أشهر من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوربي حسم البريطانيون اليوم بقيادة حكومة حزب
1// مساء الجمعة 13 يناير الجاري - لاحظوا التأريخ - تفجّرت أحداثاً مقلقة في عدن ، فثمة إطلاق نار في الشوارع ،
بصرف النظر عن منغصات الماضي ، وما ترتب على خلافات (البلاشفة والمناشفة) من نزاعات تسد عين الدب الذي قتل صاحبه
لم يكن جديدا علينا استغلال هذه الأحداث واستخدامها  اتجاه الجنوب وشعبه وقضيته العادلة،بل كان الجديد
  من حقنا ان نرفض ماليس يطيب لنا التوافق عليه ومن حقنا ان نقف مع من يقف الى جانب قضايانا المصيرية ومن حقنا ان
"مؤتمر حضرموت الجامع - يجمع .. ولا يفرق - يبني .. ولا يهدم ولا يستثنى أحداً". ذلك هو احد الشعارات التي علقت في
ما إن يقظ الوعي الحضرمي ونبه الحضارم وأعلنوا نيتهم عقد "مؤتمر حضرمي جامع" يلم شمل كلمتهم ويوحد صفهم ضد العدو
تناولت المواقع أخبار وجود توجه بطرح مشروع عفاش السابق منذ عام ١٩٩٦ بتقسيم حضرموت الي محافظتين بدلا من
من المسؤول عن كل الخسائر في ( جبهة بيحان) ! من يخذل الجيش والمقاومة في بيحان ففي كل نصر تحرزه سرعان ما يقابله
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك للشيخ صالح بدر ناجي الكلدي افتتاح مجمع نهر التوفير سنتر
بن عثمان .. الف مبروك
وفيات
صبرا آل الجعوف
صبرا ال الاحمر

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017