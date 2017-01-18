واشنطن ترحل أربعة معتقلين من غوانتانامو إلى السعودية والإمارات
الأربعاء 18 يناير 2017 02:26 مساءً
عدن الغد/ متابعات:
عدن الغد/ متابعات:
يعتزم الجيش الأمريكي ترحيل 4 معتقلين من معتقل غوانتانامو، هذا الأسبوع، قبل انتهاء مدة ولاية الرئيس أوباما، وذلك، وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين.
ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية عن مسؤوليْن إنه سيتم إرسال 3 معتقلين إلى الإمارات، وآخر إلى المملكة العربية السعودية، على متن طائرات عسكرية منفصلة.
وبعد انتهاء عملية الترحيل، سيبقى 41 معتقلاً في المعتقل ذي السمعة السيئة، الواقع على سواحل كوبا.
ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم ترحيل المزيد من المعتقلين قبل أن يغادر أوباما منصبه يوم الجمعة، ولكن من المؤكد أن الرئيس المنتهية ولايته لن يحقق هدف حملته الانتخابية للعام 2008 بإغلاق المعتقل.
ومن جانبه تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإنهاء نقل المعتقلين من غوانتانامو بعد توليه المنصب.
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