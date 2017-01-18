ترامب: اليمن ستكون ضمن أولوياتي في المرحلة المقبلة
الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب
الأربعاء 18 يناير 2017 02:23 مساءً
واشنطن (عدن الغد) خاص:
واشنطن (عدن الغد) خاص:
قال الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً دونالد ترامب بأن اليمن ستكون من ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة.
وأكد الرئيس الامريكي ترامب اهتمامه بالملف اليمني في أثناء حديثه مع السفير اليمني بواشنطن أحمد عوض بن مبارك، على هامش حفل الرئيس المنتخب ترامب مع السلك الدبلوماسي.
ونشر بن مبارك تغريدة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال فيها: "أثناء حديثي اليوم مع الرئيس المنتخب ترامب عن اليمن ، أكد لي بان اليمن ستكون من أولوياته".
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