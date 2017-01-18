كشف محافظ محافظة صعدة هادي بن طرشان الوائلي، عن توجه الحكومة الشرعية لفتح جبهات جديدة في المحافظة التي تقع شمالي اليمن على الحدود مع السعودية، مشدداً على أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي عازمان على تحرير المحافظة، التي تعتبر المعقل الأول ومركز القوة العسكرية والتنظيمية ومحور التطورات والحروب المرتبطة بجماعة الحوثي منذ سنوات.

وأشار الوائلي وهو أحد وجهاء محافظة صعدة، وعينه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، محافظاً لها في أغسطس/آب الماضي، إلى وجود ضغوط دولية، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية، تحاول الوقوف أمام توجه الحكومة لخوض معركة "تحرير صعدة" من الجماعة وحلفائها.

وتخوض وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية قتالاً عنيفاً في محافظة صعدة منذ أشهر تمكنت خلالها من تطهير منفذ علب الحدودي مع المملكة العربية السعودية ومديرية البقع ومنطقة مندبة إضافة الى اللواء 101 بالبقع.

المزيد في أخبار وتقارير محافظ صعدة يكشف عن ضغوطات دولية لإيقاف معركة تحرير المحافظة كشف محافظ محافظة صعدة هادي بن طرشان الوائلي، عن توجه الحكومة الشرعية لفتح جبهات جديدة في المحافظة التي تقع شمالي اليمن على الحدود مع السعودية، مشدداً على أن صحفي مقرب من المخلوع صالح يدعو إلى اغتيال الرئيس هادي ونقل الحرب إلى داخل السعودية دعا صحفي موالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، إلى اغتيال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونقل الحرب إلى داخل المملكة العربية السعودية، التي تقود منذ البنك الدولي يقدم منحة مالية لليمن بقيمة 450 مليون دولار أعلن البنك الدولي تقديم منحة بقيمة 450 مليون دولار لليمن الذي يعاني 18 مليون شخص فيه من نقص المواد الغذائية الاساسية بعد الصراع الذي استمر أكثر من عامين