محافظ صعدة يكشف عن ضغوطات دولية لإيقاف معركة تحرير المحافظة
صعدة (عدن الغد) خاص:
كشف محافظ محافظة صعدة هادي بن طرشان الوائلي، عن توجه الحكومة الشرعية لفتح جبهات جديدة في المحافظة التي تقع شمالي اليمن على الحدود مع السعودية، مشدداً على أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي عازمان على تحرير المحافظة، التي تعتبر المعقل الأول ومركز القوة العسكرية والتنظيمية ومحور التطورات والحروب المرتبطة بجماعة الحوثي منذ سنوات.
وأشار الوائلي وهو أحد وجهاء محافظة صعدة، وعينه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، محافظاً لها في أغسطس/آب الماضي، إلى وجود ضغوط دولية، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية، تحاول الوقوف أمام توجه الحكومة لخوض معركة "تحرير صعدة" من الجماعة وحلفائها.
وتخوض وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية قتالاً عنيفاً في محافظة صعدة منذ أشهر تمكنت خلالها من تطهير منفذ علب الحدودي مع المملكة العربية السعودية ومديرية البقع ومنطقة مندبة إضافة الى اللواء 101 بالبقع.
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