MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 18 يناير 2017 01:42 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير محافظ صعدة يكشف عن ضغوطات دولية لإيقاف معركة تحرير المحافظة
أخبار وتقارير

محافظ صعدة يكشف عن ضغوطات دولية لإيقاف معركة تحرير المحافظة

محافظ صعدة هادي بن طرشان الوائلي
الأربعاء 18 يناير 2017 01:32 مساءً
صعدة (عدن الغد) خاص:

كشف محافظ محافظة صعدة هادي بن طرشان الوائلي، عن توجه الحكومة الشرعية لفتح جبهات جديدة في المحافظة التي تقع شمالي اليمن على الحدود مع السعودية، مشدداً على أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي عازمان على تحرير المحافظة، التي تعتبر المعقل الأول ومركز القوة العسكرية والتنظيمية ومحور التطورات والحروب المرتبطة بجماعة الحوثي منذ سنوات.

وأشار الوائلي وهو أحد وجهاء محافظة صعدة، وعينه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، محافظاً لها في أغسطس/آب الماضي،  إلى وجود ضغوط دولية، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية، تحاول الوقوف أمام توجه الحكومة لخوض معركة "تحرير صعدة" من الجماعة وحلفائها.

وتخوض وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية قتالاً عنيفاً في محافظة صعدة منذ أشهر تمكنت خلالها من تطهير منفذ علب الحدودي مع المملكة العربية السعودية ومديرية البقع ومنطقة مندبة إضافة الى اللواء 101 بالبقع. 


المزيد في أخبار وتقارير
محافظ صعدة يكشف عن ضغوطات دولية لإيقاف معركة تحرير المحافظة
كشف محافظ محافظة صعدة هادي بن طرشان الوائلي، عن توجه الحكومة الشرعية لفتح جبهات جديدة في المحافظة التي تقع شمالي اليمن على الحدود مع السعودية، مشدداً على أن
صحفي مقرب من المخلوع صالح يدعو إلى اغتيال الرئيس هادي ونقل الحرب إلى داخل السعودية
دعا صحفي موالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، إلى اغتيال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونقل الحرب إلى داخل المملكة العربية السعودية، التي تقود منذ
البنك الدولي يقدم منحة مالية لليمن بقيمة 450 مليون دولار
أعلن البنك الدولي تقديم منحة بقيمة 450 مليون دولار لليمن الذي يعاني 18 مليون شخص فيه من نقص المواد الغذائية الاساسية بعد الصراع الذي استمر أكثر من عامين




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
يتضمن تأكيدا على كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ..تفاصيل اتفاق بين شركة النفط والمصافي ورجل الاعمال العيسي و(عدن الغد) تنشر ابرز بنوده
الف مبروك للشيخ صالح بدر ناجي الكلدي افتتاح مجمع نهر التوفير سنتر
روسيا اليوم: بنود خطة السلام المعدلة تنص على عزل علي محسن الاحمر كنائب للرئيس هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ضاحي خلفان: إيران أن لم تهزم في اليمن فلن تهزم في مكان آخر وأحيي الحوثيين لهذا السبب
برعاية مدير أمن المحافظة العميد عبدالله الفضلي .. ناشئو أندية خنفر وزنجبار يتنافسون على كأس بطولة شهداء المقاومة الجنوبية
مقالات الرأي
يبدو أن «الإخوان المسلمين» في اليمن ينتظرهم المصير نفسه الذي آلت إليه عصابتي القاعدة و»داعش»، لا
 بعد ستة أشهر من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوربي حسم البريطانيون اليوم بقيادة حكومة حزب
1// مساء الجمعة 13 يناير الجاري - لاحظوا التأريخ - تفجّرت أحداثاً مقلقة في عدن ، فثمة إطلاق نار في الشوارع ،
بصرف النظر عن منغصات الماضي ، وما ترتب على خلافات (البلاشفة والمناشفة) من نزاعات تسد عين الدب الذي قتل صاحبه
لم يكن جديدا علينا استغلال هذه الأحداث واستخدامها  اتجاه الجنوب وشعبه وقضيته العادلة،بل كان الجديد
  من حقنا ان نرفض ماليس يطيب لنا التوافق عليه ومن حقنا ان نقف مع من يقف الى جانب قضايانا المصيرية ومن حقنا ان
"مؤتمر حضرموت الجامع - يجمع .. ولا يفرق - يبني .. ولا يهدم ولا يستثنى أحداً". ذلك هو احد الشعارات التي علقت في
ما إن يقظ الوعي الحضرمي ونبه الحضارم وأعلنوا نيتهم عقد "مؤتمر حضرمي جامع" يلم شمل كلمتهم ويوحد صفهم ضد العدو
تناولت المواقع أخبار وجود توجه بطرح مشروع عفاش السابق منذ عام ١٩٩٦ بتقسيم حضرموت الي محافظتين بدلا من
من المسؤول عن كل الخسائر في ( جبهة بيحان) ! من يخذل الجيش والمقاومة في بيحان ففي كل نصر تحرزه سرعان ما يقابله
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك للشيخ صالح بدر ناجي الكلدي افتتاح مجمع نهر التوفير سنتر
بن عثمان .. الف مبروك
وفيات
صبرا آل الجعوف
صبرا ال الاحمر

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017