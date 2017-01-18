دعا صحفي موالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، إلى اغتيال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونقل الحرب إلى داخل المملكة العربية السعودية، التي تقود منذ مارس 2015 تحالفاً عربياً لدعم الحكومة الشرعية اليمنية، بهدف إنهاء الانقلاب الذي قاده الحوثيين وصالح.

وأوضح نبيل الصوفي في منشور على صفحته على "الفيس بوك": "أن على صنعاء في إشارة إلى (الحوثيين وصالح)، إما أن تحمي اليمن من توطين الحرب بها عبر نقل الحرب داخل السعودية أو حتى اغتيال هادي، او تتنازل لهادي.

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع انتصارات الجيش الوطني في جبهات نهم شرقي صنعاء، والساحل الغربي بتعز وصعدة.

والصوفي مذيع بقناة اليمن اليوم التابعة للرئيس المخلوع صالح.

المزيد في أخبار وتقارير محافظ صعدة يكشف عن ضغوطات دولية لإيقاف معركة تحرير المحافظة كشف محافظ محافظة صعدة هادي بن طرشان الوائلي، عن توجه الحكومة الشرعية لفتح جبهات جديدة في المحافظة التي تقع شمالي اليمن على الحدود مع السعودية، مشدداً على أن صحفي مقرب من المخلوع صالح يدعو إلى اغتيال الرئيس هادي ونقل الحرب إلى داخل السعودية دعا صحفي موالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، إلى اغتيال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونقل الحرب إلى داخل المملكة العربية السعودية، التي تقود منذ البنك الدولي يقدم منحة مالية لليمن بقيمة 450 مليون دولار أعلن البنك الدولي تقديم منحة بقيمة 450 مليون دولار لليمن الذي يعاني 18 مليون شخص فيه من نقص المواد الغذائية الاساسية بعد الصراع الذي استمر أكثر من عامين