صحفي مقرب من المخلوع صالح يدعو إلى اغتيال الرئيس هادي ونقل الحرب إلى داخل السعودية
الأربعاء 18 يناير 2017 12:30 مساءً
عدن الغد/ خاص:
عدن الغد/ خاص:
دعا صحفي موالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، إلى اغتيال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونقل الحرب إلى داخل المملكة العربية السعودية، التي تقود منذ مارس 2015 تحالفاً عربياً لدعم الحكومة الشرعية اليمنية، بهدف إنهاء الانقلاب الذي قاده الحوثيين وصالح.
وأوضح نبيل الصوفي في منشور على صفحته على "الفيس بوك": "أن على صنعاء في إشارة إلى (الحوثيين وصالح)، إما أن تحمي اليمن من توطين الحرب بها عبر نقل الحرب داخل السعودية أو حتى اغتيال هادي، او تتنازل لهادي.
وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع انتصارات الجيش الوطني في جبهات نهم شرقي صنعاء، والساحل الغربي بتعز وصعدة.
والصوفي مذيع بقناة اليمن اليوم التابعة للرئيس المخلوع صالح.
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