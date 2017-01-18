البنك الدولي يقدم منحة مالية لليمن بقيمة 450 مليون دولار

أعلن البنك الدولي تقديم منحة بقيمة 450 مليون دولار لليمن الذي يعاني 18 مليون شخص فيه من نقص المواد الغذائية الاساسية بعد الصراع الذي استمر أكثر من عامين تقريبا.

وقال البنك في بيان مساء امس الثلاثاء ان المبلغ سيقسم على مشروعي اغاثة وضعا بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وصندوق الامم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية لمساعدة تسعة ملايين شخص هم في اشد الحاجة للمساعدات الانسانية في اليمن.

ولفت البيان الى ان المشروع الاول وهو الاستجابة للازمات الطارئة سيحصل على 250 مليون دولار من المنحة لتوفير الدخل لمليونين من اليمنيين الفقراء جدا بمن في ذلك النساء والشباب والنازحون داخليا.

وأوضح ان المشروع الاول سيساهم ايضا في دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة وهما مؤسستان يمنيتان رئيسيتان تقدمان خدمات على مستوى المجتمع المحلي وتعززان قدرة اليمنيين على مواجهة آثار الصراع الدائر.

ووفقا للبنك سيحصل المشروع الثاني وهو مشروع الصحة والتغذية في حالات الطوارئ على المبلغ المتبقي من المنحة لدعم النظم الصحية القائمة وتوفير الخدمات الصحية والمواد الغذائية لسبعة ملايين يمني.

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