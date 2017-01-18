هددت بالإضراب الشامل في حالة لم تحصل على الراتب..مدارس الوضيع تطالب رئاسة الجمهوية براتب ديسمبر2015م

رفعت مدارس مديرية الوضيع رسالة ممهورة بتوقيعاتها وختوماتها حملت بين طياتها مطالب بصرف راتب شهر ديسمبر من العام 2015م الذي سطت عليه مجموعه مسلحه في جبال العرقوب آنذاك..

وقال مدراء المدارس نطالب رئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي ووزير ماليته بسرعة البت في رانب ديسمبر الذي سطت عليه مجموعه من اللصوص المسلحين في جبال العرقوب،وحتى اللحظة لم يتم صرفه لنا منذ ذلك الحين،بل لفه النسيان والغموض..

وأضافوا نضع مناشدتنا هذه وعبر صحيفة (عدن الغد) على طاولة رئيس الجمهورية ووزير ماليته وكل المعنيين كي يضعوا لها حلول مثلى وجذرية،مالم فأننا سنضطر إلى اللجوء إلى الإضراب وإغلاق جميع مدارس المديرية كي يلتفت المعنيون لمشكلتنا..