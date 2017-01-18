MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 18 يناير 2017 12:13 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الغفوري : قيادات وقواعد حزب الإصلاح تنهار عند أبسط اختبار جهد ويتجلى منها الديني بمأساويته ورعبه
أخبار وتقارير

الغفوري : قيادات وقواعد حزب الإصلاح تنهار عند أبسط اختبار جهد ويتجلى منها الديني بمأساويته ورعبه

الأربعاء 18 يناير 2017 11:13 صباحاً
برلين ((عدن الغد)) خاص:

وجه  السياسي اليمني والكاتب مروان الغفوري انتقادات حادة للاداء السياسي لحزب الاصلاح في اليمن مؤكدا ان حزب الإصلاح لايبدي أي استعداد لخوض مراجعات. كما أن قواعده، وقياداته، تنهار عند أبسط اختبار جهد ويتجلى منها الديني بمأساويته ورعبه..

وجاء ذلك في مقالة مطولة نشرها الغفوري وجاء فيها :" الخليج الإماراتية تشن هجوماً ساذجاً ضد حزب الإصلاح لأنه، بحسب الصحيفة:

في الشمال يقاتل في صفوف الحوثيين

وفي الجنوب يقاتل في صفوف القاعدة.

ما كتبته الخليج مجرد شاهد حي على حقبة البوست فاكت، أو ما بعد الحقيقة، التي انزلقنا إليها..

يمكن للمرء أن يقول إن حزب الإصلاح لا يزال غير ناضج لخوض حياة سياسية واجتماعية آمنة، فلا تزال قواعده وقياداته مستعدة لارتكاب عمليات قتل مجانية إذا تعرض أحد مرجعياتها - قطب مثلاً- للنقد المنهجي.

يمكن القول إنه حزب لم ينجح بعد في تفريغ عقله من ضلالات وبارانويا القرن العشرين. فالشركاء يصبحون خونة وعملاء إذا قدموا مقاربات سياسية أو ثقافية تختلف عن مواقفه.

يمكن القول إنه حزب"قد" يمثل عامل عدم-استقرار في زمن ما بعد الحرب. فهو الكيان الأكثر تنظيماً، ولكنه يبدو دينياً أكثر من سياسي. وعلى الدوام يبدي استعداداً لتعريض مصالح مواطنيه للخطر بسبب تخندقه مع قوى دينوية خارجية. لا حد لحماسه لخوض غمار حروب جماعات الإسلام السياسي في كل العالم.. ضد مواطنيه في الداخل!

التفسير اللاهوتي/ الماورائي للسياسة،كما تكشفه دروس اليدومي على فيس بوك، يعرض كل السياسة في اليمن للخطر. نحن بإزاء حزب تقول لغته اليومية، والعملياتية، إنه بوعي أو لاوعي يقدم نفسه سفيراً لما/ من فوق السماوات، ويعتقد أن نجاحه السياسي عائد إلى امتثاله لمراد الإله وأن خساراته السياسية نتجت بفعل معصية جسيمة. ومن الصعب تخيل أن يخلفه حزب في السلطة ويعمل على تغيير برامجه واستراتيجياته. سينظر إلى ذلك بوصفه تبديداً لمكتسبات الله على الأرض.

يمكن القول إن حزب الإصلاح استفاد كثيرا من ربع قرن من السياسة. لكن شروط العضوية فيه لا تزال كما هي منذ أكثر من نصف قرن.. منها أن تكون قد استوعبت "كتاب الدخول"، وهو ذلك الكتاب الذي ألفه عبد الله عزام "الدعوة الإسلامية ضرورة وفريضة". في الكتاب يقول عزام إن قصيدة التفعيلة - قصيدة بدر شاكر السياب- تمثل اختراقاً ثقافياً وخطراً أخلاقياً. عزام سيدعو، في خطابات كثيرة، إلى ما يسميه الجهاد بعد أفغانستان. من مشروعاته: استعادة كل شبر كان في حوزة المسلمين من قبل. أي الحرب على الفلبين وأسباينا ودول أخرى.

لا يبدي الإصلاح أي استعداد لخوض مراجعات. كما أن قواعده، وقياداته، تنهار عند أبسط اختبار جهد ويتجلى منها الديني بمأساويته ورعبه..

يمكن القول إن قيادات حزب الإصلاح غامضة على نحو مريب. وهي، رغم وجودها في الخليج، فشلت في تبديد الشكوك.. لأنها جزء من ماض سحيق.

الموجات الجديدة من الحزب، التي عملت الوسائط الاجتماعية والمطارات على تبديد جزء من ضلالاتها، تسبق الحزب وفي أحيان كثيرة تفقد الشبه معه. لكنها،تحت اختبارات جهد بسيطة، تنهار ويتجلى منها اللب الديني، بعتامة غير قابلة للتبديد.

يمكن قول أشياء كثيرة..

أما الحديث عن قتال الإصلاح إلى جانب الحوثيين في الشمال والقاعدة في الجنوب.. فهذه ضلالات بالغة التفاهة.

نعرف أن التحالف العربي يخشى أن يجني الإصلاحيون مكاسب نصر شارك فيه العرب من السودان إلى المغرب، ومن البحرين إلى الأردن..

فالإصلاحيون الذين فشلوا في بث الطمأنينة، واحتواء المخاوف، داخل تعز وحضرموت .. وبالضرورة لن ينجحوا في المهمة ذاتها لدى السعودية والإمارات..

مشكلة يا مدير


المزيد في أخبار وتقارير
الخلاقي : ولد الشيخ يحاول أن يحقق أي نجاح يُحسب له ولذلك تكررت جولاته المكوكية وتعدَّدت وتعدّلت مبادراته
استضافت قناة الإخبارية السعودية مساء الثلاثاء  الأكاديمي والكاتب د.علي صالح الخلاقي في برنامجها (هنا الرياض)، وسأله المذيع في البدء عن كيف يقرأ مبادرة ولد الشيخ
هددت بالإضراب الشامل في حالة لم تحصل على الراتب..مدارس الوضيع تطالب رئاسة الجمهوية براتب ديسمبر2015م
  رفعت مدارس مديرية الوضيع رسالة ممهورة بتوقيعاتها وختوماتها حملت بين طياتها مطالب بصرف راتب شهر ديسمبر من العام 2015م الذي سطت عليه مجموعه مسلحه في جبال العرقوب
الغفوري : قيادات وقواعد حزب الإصلاح تنهار عند أبسط اختبار جهد ويتجلى منها الديني بمأساويته ورعبه
وجه  السياسي اليمني والكاتب مروان الغفوري انتقادات حادة للاداء السياسي لحزب الاصلاح في اليمن مؤكدا ان حزب الإصلاح لايبدي أي استعداد لخوض مراجعات. كما أن قواعده،


تعليقات القراء
240845
[1] حق يراد باطل
الأربعاء 18 يناير 2017
محمد | عدن
غفوري والله ان كلامك هوا الظلالات البالغ التفاهه نحن كمواطنين يمنين لاتوتر فينا الفلسفه الكدابه انما يوتر فينا 1 1= 2 وهدا مانراه ونلمسه تبت انهم هم القاعده في الجنوب من خلال القبض عليهم مع الادله والاتباتات وكدا في حروب صعده ومواقع اخرى تم القبض عليهم بها وهم يقاتلون كتفا بكتف ال جانب الحوتيين والعفاشيين وتاتي الان لتبرر لهم هده المواقف المتبته ضدهم ولاجلهم تعكس البواطل الى حقائق



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
يتضمن تأكيدا على كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ..تفاصيل اتفاق بين شركة النفط والمصافي ورجل الاعمال العيسي و(عدن الغد) تنشر ابرز بنوده
الف مبروك للشيخ صالح بدر ناجي الكلدي افتتاح مجمع نهر التوفير سنتر
روسيا اليوم: بنود خطة السلام المعدلة تنص على عزل علي محسن الاحمر كنائب للرئيس هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية
لقاء يجمع محافظ عدن والعيسي وحدور والرئيس هادي لمناقشة ازمة الوقود ينتهي بالاتفاق على استئناف ضخ الوقود
ضاحي خلفان: إيران أن لم تهزم في اليمن فلن تهزم في مكان آخر وأحيي الحوثيين لهذا السبب
مقالات الرأي
يبدو أن «الإخوان المسلمين» في اليمن ينتظرهم المصير نفسه الذي آلت إليه عصابتي القاعدة و»داعش»، لا
 بعد ستة أشهر من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوربي حسم البريطانيون اليوم بقيادة حكومة حزب
1// مساء الجمعة 13 يناير الجاري - لاحظوا التأريخ - تفجّرت أحداثاً مقلقة في عدن ، فثمة إطلاق نار في الشوارع ،
بصرف النظر عن منغصات الماضي ، وما ترتب على خلافات (البلاشفة والمناشفة) من نزاعات تسد عين الدب الذي قتل صاحبه
لم يكن جديدا علينا استغلال هذه الأحداث واستخدامها  اتجاه الجنوب وشعبه وقضيته العادلة،بل كان الجديد
  من حقنا ان نرفض ماليس يطيب لنا التوافق عليه ومن حقنا ان نقف مع من يقف الى جانب قضايانا المصيرية ومن حقنا ان
"مؤتمر حضرموت الجامع - يجمع .. ولا يفرق - يبني .. ولا يهدم ولا يستثنى أحداً". ذلك هو احد الشعارات التي علقت في
ما إن يقظ الوعي الحضرمي ونبه الحضارم وأعلنوا نيتهم عقد "مؤتمر حضرمي جامع" يلم شمل كلمتهم ويوحد صفهم ضد العدو
تناولت المواقع أخبار وجود توجه بطرح مشروع عفاش السابق منذ عام ١٩٩٦ بتقسيم حضرموت الي محافظتين بدلا من
من المسؤول عن كل الخسائر في ( جبهة بيحان) ! من يخذل الجيش والمقاومة في بيحان ففي كل نصر تحرزه سرعان ما يقابله
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك للشيخ صالح بدر ناجي الكلدي افتتاح مجمع نهر التوفير سنتر
بن عثمان .. الف مبروك
وفيات
صبرا آل الجعوف
صبرا ال الاحمر

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017