استشهد فجر اليوم الاربعاء البطل نائل أحمد سيف الجعوف من ابناء كرش متأثرا بجراحه والتي أصيب بها في حادث تفجير الصولبان قبل ما يقارب الشهر من الآن.

يذكر أن الشهيد نائل كان أحد أفراد الجيش الوطني والذين ذهبوا لاستلام مرتباتهم قبل أن يتم استهدافهم بعمل إرهابي جبان راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.

ويعتبر الشهيد نائل الجعوف هو الشهيد الثاني من ابناء الدكتور أحمد سيف الجعوف والذي كان قد استشهد قبله شقيقه الأصغر نايف احمد الجعوف اثناء تواجد المليشيات الإجرامية في عدن قبل تحريرها منها.

وبهذا المصاب يكون الدكتور احمد الجعوف قد قدم نجليه الوحيدين في سبيل هذا الوطن ..فهل من لفتة كريمة من القيادة السياسية لهذا الرجل الذي فقد فلذتي كبده الوحيدين في هذه المعارك.

* من أكرم العزبي

المزيد في أخبار وتقارير استشهاد أحد جرحى تفجير الصولبان متأثرا بجراحه بعد شهر من الحادثة استشهد فجر اليوم الاربعاء البطل نائل أحمد سيف الجعوف من ابناء كرش متأثرا بجراحه والتي أصيب بها في حادث تفجير الصولبان قبل ما يقارب الشهر من الآن. يذكر أن اليدومي يحذر الطابور الخامس في صفوف الشرعية شن (رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح) محمد عبدالله اليدومي هجوما عنيفا على ما اسماه الطابور الخامس في صفوف الحكومة الشرعية اليمنية وذلك في اعنف هجوم من نوعه صحيفة إماراتية تشن هجوما عنيفا على حزب الاصلاح وتتهمه بتسليم صنعاء والقتال إلى جانب الحوثيين والقاعدة شنت صحيفة الخليج الاماراتية هجوما عنيفا على حزب الاصلاح متهما اعضائه بانهم باتوا يقاتلون إلى جانب الحوثيين والقاعدة في اليمن . وقالت الصحيفة في خبر مطول لها ان