MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 18 يناير 2017 10:39 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير استشهاد أحد جرحى تفجير الصولبان متأثرا بجراحه بعد شهر من الحادثة
أخبار وتقارير

استشهاد أحد جرحى تفجير الصولبان متأثرا بجراحه بعد شهر من الحادثة

الشهيد نائل أحمد سيف الجعوف
الأربعاء 18 يناير 2017 10:39 صباحاً
كرش (عدن الغد)خاص:

استشهد فجر اليوم الاربعاء  البطل نائل أحمد سيف الجعوف من ابناء كرش متأثرا بجراحه والتي أصيب بها في حادث تفجير الصولبان قبل ما يقارب الشهر من الآن.

 

يذكر أن الشهيد نائل كان أحد أفراد الجيش الوطني والذين ذهبوا لاستلام مرتباتهم قبل أن يتم استهدافهم بعمل إرهابي جبان راح ضحيته عشرات  الشهداء والجرحى.

 

ويعتبر الشهيد نائل الجعوف هو الشهيد الثاني من ابناء الدكتور أحمد سيف الجعوف والذي كان قد استشهد قبله شقيقه الأصغر نايف احمد الجعوف اثناء تواجد المليشيات الإجرامية في عدن قبل تحريرها منها.

 

وبهذا المصاب يكون الدكتور  احمد الجعوف قد قدم نجليه الوحيدين في سبيل هذا الوطن ..فهل من لفتة كريمة من القيادة السياسية لهذا الرجل الذي فقد فلذتي كبده الوحيدين في هذه المعارك.

* من أكرم العزبي

 


المزيد في أخبار وتقارير
استشهاد أحد جرحى تفجير الصولبان متأثرا بجراحه بعد شهر من الحادثة
استشهد فجر اليوم الاربعاء  البطل نائل أحمد سيف الجعوف من ابناء كرش متأثرا بجراحه والتي أصيب بها في حادث تفجير الصولبان قبل ما يقارب الشهر من الآن.   يذكر أن
اليدومي يحذر الطابور الخامس في صفوف الشرعية
شن (رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح) محمد عبدالله اليدومي هجوما عنيفا على ما اسماه الطابور الخامس في صفوف الحكومة الشرعية اليمنية وذلك في اعنف هجوم من نوعه
صحيفة إماراتية تشن هجوما عنيفا على حزب الاصلاح وتتهمه بتسليم صنعاء والقتال إلى جانب الحوثيين والقاعدة
 شنت صحيفة الخليج الاماراتية هجوما عنيفا على حزب الاصلاح متهما اعضائه بانهم باتوا يقاتلون إلى جانب الحوثيين والقاعدة في اليمن . وقالت الصحيفة في خبر مطول لها ان




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
يتضمن تأكيدا على كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ..تفاصيل اتفاق بين شركة النفط والمصافي ورجل الاعمال العيسي و(عدن الغد) تنشر ابرز بنوده
الف مبروك للشيخ صالح بدر ناجي الكلدي افتتاح مجمع نهر التوفير سنتر
روسيا اليوم: بنود خطة السلام المعدلة تنص على عزل علي محسن الاحمر كنائب للرئيس هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية
لقاء يجمع محافظ عدن والعيسي وحدور والرئيس هادي لمناقشة ازمة الوقود ينتهي بالاتفاق على استئناف ضخ الوقود
ضاحي خلفان: إيران أن لم تهزم في اليمن فلن تهزم في مكان آخر وأحيي الحوثيين لهذا السبب
مقالات الرأي
 بعد ستة أشهر من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوربي حسم البريطانيون اليوم بقيادة حكومة حزب
1// مساء الجمعة 13 يناير الجاري - لاحظوا التأريخ - تفجّرت أحداثاً مقلقة في عدن ، فثمة إطلاق نار في الشوارع ،
بصرف النظر عن منغصات الماضي ، وما ترتب على خلافات (البلاشفة والمناشفة) من نزاعات تسد عين الدب الذي قتل صاحبه
لم يكن جديدا علينا استغلال هذه الأحداث واستخدامها  اتجاه الجنوب وشعبه وقضيته العادلة،بل كان الجديد
  من حقنا ان نرفض ماليس يطيب لنا التوافق عليه ومن حقنا ان نقف مع من يقف الى جانب قضايانا المصيرية ومن حقنا ان
"مؤتمر حضرموت الجامع - يجمع .. ولا يفرق - يبني .. ولا يهدم ولا يستثنى أحداً". ذلك هو احد الشعارات التي علقت في
ما إن يقظ الوعي الحضرمي ونبه الحضارم وأعلنوا نيتهم عقد "مؤتمر حضرمي جامع" يلم شمل كلمتهم ويوحد صفهم ضد العدو
تناولت المواقع أخبار وجود توجه بطرح مشروع عفاش السابق منذ عام ١٩٩٦ بتقسيم حضرموت الي محافظتين بدلا من
من المسؤول عن كل الخسائر في ( جبهة بيحان) ! من يخذل الجيش والمقاومة في بيحان ففي كل نصر تحرزه سرعان ما يقابله
 كلما أشاهد صورة الأسير الجنوبي البطل (أحمد العبادي المرقشي) والابتسامة تشع من محياه اللطيف، وأتذكر ظلمات
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك للشيخ صالح بدر ناجي الكلدي افتتاح مجمع نهر التوفير سنتر
بن عثمان .. الف مبروك
وفيات
صبرا ال الاحمر
المخرج المسرحي عوض سالم باعطب في ذمة الله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017