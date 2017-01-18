شن (رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح) محمد عبدالله اليدومي هجوما عنيفا على ما اسماه الطابور الخامس في صفوف الحكومة الشرعية اليمنية وذلك في اعنف هجوم من نوعه للرجل منذ بدء الحرب .

وقال ان هناك طابور خامس يتحرك بخبث ودهاء على المستوى الإعلامي أو من موقع القرار السياسي في اشارة على مايبدو الى خلافات سياسية في صفوف الشرعية .

وكتب اليدومي على صفحته بالفيس بوك :"

لقد آن الأوان لأمتنا أن تنهض من كبوتها، وأن تستيقظ من غفوتها، وأن تَحْذَر الطابور الخامس الذي يتحرك بخبث ودهاء على المستوى الإعلامي أو من موقع القرار السياسي _ في الماضي القريب أو الحاضر المُـعاش _ ليوهمنا _ خدمة لأعدائنا _ أن مايجب أن يكون غاية المنى لطموحنا أن نأكل كما تأكل الأنعام ..

والنهايــة معروفة ..!!

أن نكون لقمة سائغة لأطماع الكسرويين، ولكل متربص بنا على قارعة الطريق ..!

المزيد في أخبار وتقارير استشهاد أحد جرحى تفجير الصولبان متأثرا بجراحه بعد شهر من الحادثة استشهد فجر اليوم الاربعاء البطل نائل أحمد سيف الجعوف من ابناء كرش متأثرا بجراحه والتي أصيب بها في حادث تفجير الصولبان قبل ما يقارب الشهر من الآن. يذكر أن اليدومي يحذر الطابور الخامس في صفوف الشرعية شن (رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح) محمد عبدالله اليدومي هجوما عنيفا على ما اسماه الطابور الخامس في صفوف الحكومة الشرعية اليمنية وذلك في اعنف هجوم من نوعه صحيفة إماراتية تشن هجوما عنيفا على حزب الاصلاح وتتهمه بتسليم صنعاء والقتال إلى جانب الحوثيين والقاعدة شنت صحيفة الخليج الاماراتية هجوما عنيفا على حزب الاصلاح متهما اعضائه بانهم باتوا يقاتلون إلى جانب الحوثيين والقاعدة في اليمن . وقالت الصحيفة في خبر مطول لها ان