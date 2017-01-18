اليدومي يحذر الطابور الخامس في صفوف الشرعية
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
شن (رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح) محمد عبدالله اليدومي هجوما عنيفا على ما اسماه الطابور الخامس في صفوف الحكومة الشرعية اليمنية وذلك في اعنف هجوم من نوعه للرجل منذ بدء الحرب .
وقال ان هناك طابور خامس يتحرك بخبث ودهاء على المستوى الإعلامي أو من موقع القرار السياسي في اشارة على مايبدو الى خلافات سياسية في صفوف الشرعية .
وكتب اليدومي على صفحته بالفيس بوك :"
لقد آن الأوان لأمتنا أن تنهض من كبوتها، وأن تستيقظ من غفوتها، وأن تَحْذَر الطابور الخامس الذي يتحرك بخبث ودهاء على المستوى الإعلامي أو من موقع القرار السياسي _ في الماضي القريب أو الحاضر المُـعاش _ ليوهمنا _ خدمة لأعدائنا _ أن مايجب أن يكون غاية المنى لطموحنا أن نأكل كما تأكل الأنعام ..
والنهايــة معروفة ..!!
أن نكون لقمة سائغة لأطماع الكسرويين، ولكل متربص بنا على قارعة الطريق ..!
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