شاهد.. تناثر جثث الحوثيين وانهيار صفوفهم.. والمقاومة تتقدم والصقور تغطيهم
الأربعاء 18 يناير 2017 08:51 صباحاً
/ عدن الغد / سبق /
/ عدن الغد / سبق /
ويوفر التحالف غطاء جويًّا وإسنادًا مُحكمًا لرجال المقاومة والقبائل التي تريد استعادة شرعيتها من وطأة الحوثيين البؤساء، الذين باعتهم إيران بعد أن تشبثوا بها، بعدما باتوا كارتًا محروقًا -بفضل الله- ثم بعاصفة الحزم، كما يؤكد ناشط يمني.
وبدا واضحًا للمراقبين انهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثيين، وتقهقرها، وانحصارها في بعض المواقع والقرى.. غير أن ذلك لا يجعلها بعيدة عن طيران التحالف ورجال المقاومة، الذين تعهدوا برفع العَلَم اليمني فوق جبال صعدة ومران مهما كان الثمن.
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