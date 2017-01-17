ضاحي خلفان: إيران أن لم تهزم في اليمن فلن تهزم في مكان آخر وأحيي الحوثيين لهذا السبب
الثلاثاء 17 يناير 2017 06:48 مساءً
عدن الغد/ متابعات:
عدن الغد/ متابعات:
قال رئيس شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الفريق أول ضاحي خلفان، أن إيران إذا لم تهزم في اليمن، فلن تهزم في أي مكان آخر، مشيراً إلى أنه يحيّي كل حوثي أنكر على زعيمه عبدالملك الحوثي، انبطاحه لإيران.
وكتب خلفان في تغريدات له على "توتير"، إن: "هناك من الحوثيين من يرى في عبدالملك عميلا للخامئني".
وتابع: "مثل هؤلاء نحييهم ونقدر اعتزازهم بالعرب".
وأضاف: "سيذكر تاريخ الأمة العربية لعبدالملك الحوثي (نذالته) وانتمائيه للفرس، وحرصه على نصرة إيران، مشيراً إلى أن التحالف العربي يلقن أنصار خامئني دروساً في العروبة".
وأردف: "أن علي عبدالله صالح، قال في أحد مقابلاته ان الحوثي سيأتي بشيعةـ ويضعهم بين السعودية واليمن وسيضرون اليمن والسعودية".
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