الخبجي يتفقد سير العمل الانشائي في مصنع الثلج الاتوماتيكي بمنطقة الرباط بلحج

قام محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي بمعية مدير امن المحافظة العميد صالح السيد يوم الثلاثاء بزيارة نفقدية للاطلاع على سير العمل لإنشاء مصنع الثلج الاوتوماتيكي بمديرية تبن.

و خلال الزيارة اكد الخبجي على اهمية المصنع الذي يتم انشاءه بتقنيات صينية حديثة وبتكلفة 5 ملايين دولار أمريكي. وطاقة انتاجية ستكون أكبر طاقة انتاجية لتصنيع الثلوج في اليمن اذا تقدر الطاقة الانتاجية للمصنع بـ" 18 الف " لادي في اليوم، بوزن 8 كيلو، والذي سيتم الانتهاء من العمل فيه خلال شهر مارس القادم بحسب افادة الخبراء الصينيين المشرفين على انشاء المصنع.

اشاد المحافظ الخبجي، بانشاء مثل هذه المصانع في لحج، والتي ستعود بالنفع على المحافظة من خلال امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل، وكذلك في رفد السوق المحلية وتغطيتها.

واعتبر المحافظ الخبجي، ان محافظة لحج، محافظة واعدة بالاستثمار والنهوض ألاقتصادي وابواب السلطة مفتوحة لكل ألمستثمرين لإنشاء مصانع وشركات في مختلف المجالات الاستثمارية والإنتاجية.