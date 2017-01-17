حبتور: لن نسلم قاعدة بيانات البنك المركزي اليمني لأي طرف

أتهم ما يسمى برئيس حكومة الإنقاذ الوطني، عبدالعزيز بن حبتور، حكومة هادي بالابتزاز، والسعي إلى استغلال ظروف الموظفين المعيشية بطريقة غير أخلاقية، حد وصفه.

وعبر حبتور، في تصريح صحافي نقلته صحيفة "الثورة" التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية في صنعاء، رفض حكومته تسليم قاعدة بيانات البنك المركزي اليمني لأي طرف، مشيراً إلى أن البنك لا يزال يعمل في صنعاء كسلطة مالية مستقلة.

وأكد رفضه التعاطي مع أي دعوات لتسليم كشوفات أو وثائق تابعة للأجهزة السيادية لـ"جماعة غير مأمونة"، حسب وصفه.

وأضاف أن حكومته المزعومة، لن تسلم رقاب الشعب لأعدائه، مجدداً تعهد حكومته بالوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة والشعب، حد تعبيره.