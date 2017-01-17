روسيا اليوم: بنود خطة السلام المعدلة تنص على عزل علي محسن الاحمر كنائب للرئيس هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية

كشفت روسيا اليوم الرسمية ما دار بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والمبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال زيارة الأخير أمس إلى عـدن لمناقشة خطة السلام المعدلة.

وأوضحت القناة عبر موقعها وفقاً لتسريبات قالت بأنها تلقتها من الجانب الحكومي، جانب من بنود نسخة الخطة المعدلة، والتي تنص على تعيين نائب جديد للرئيس هادي بدلاً من اللواء علي محسن الأحمر، وانسحاب المليشيات الانقلابية من المدن، وتسليم الأسلحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت القناة أن الرئيس هادي جدد خلال اللقاء تمسكه بمرجعيات التسوية الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، وأشار إلى أن ممارسات خصومه لا تبشر بإمكانية تحقيق السلام، واتهمهم بتحدي إرادة الشعب اليمني، والمجتمع الدولي بشكل كامل.

وأضافت أن المبعوث الأممي توجه اليوم إلى صنعاء لتسليم الطرف المسيطر هناك نسخة من خطة السلام المعدلة، في وقالت القناة في حين مازالت صلاحيات الرئيس هادي تبقى نقطة الخلاف الرئيسة بين الأطراف، حيث يتمسك الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، برفض استمرار هادي في السلطة تحت أي ظرف، ويقبلون بنقل صلاحياته إلى نائب جديد يتم التوافق بشأنه، ويربطون الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لتولي هذه المهمة.

وفيما لايزال أيضاً الرئيس المعزول صالح يصعد من موقفه، بإعلان رفضه القاطع الاعتراف بمرجعيات التسوية الثلاث، وقال إنها انتهت، مطالباً بحوار مباشر مع السعودية، وهو ما يعقد من دور المبعوث الأممي بإنجاح خطة السلام المعدلة.